10 пъти е намушкано бебето, намерено в куфар в Атина

Бебето, тялото на което беше намерено в куфар в апартамент в атинския квартал Кипсели в неделя, е било жертва на убийство. Това става ясно от съдебномедицинска експертиза, цитирана от държавната телевизия ЕРТ.

Според заключението тялото на детето, момченце на възраст 8-9 месеца, има над 10 прободни рани от остър предмет по гърба, като част от тях са били смъртоносни.

Полицията е влязла в апартамента, който е бил отдаван под краткосрочен наем, след сигнал от собственика, който заявил, че през последния около месец там живее семейство, което не плаща наема си и употребява наркотици.

Вътре полицията намерила 43-годишен гръцки гражданин и 38-годишната му партньорка, германска гражданка, която пребивава незаконно в страната. Освен това с тях били три непълнолетни лица – 15-годишно момиче, двамата им синове на 12 и на 9 години, както и 26-годишен афганистанец, който заявил, че е партньор на 15-годишната, която било установено, че е бременна, пише БТА.

Децата са били откарани в болница за медицински прегледи. Там било установено, че 9-годишното момче и 15-годишното момиче са заразени с болести, предавани по полов път. Според информацията децата са в лошо общо състояние и има сериозни признаци, които говорят за вероятни сексуални престъпления срещу тях.

Пълнолетните лица, открити в жилището, са били задържани. У тях са намерени и малки количества наркотици.