Финансовите министри на САЩ и Русия обсъдили възможно решение на войната в Украйна

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Американският финансов министър Скот Бесент се e срещнал в понеделник с руския министър на финансите Антон Силуанов, за да обсъдят възможно решение на конфликта в Украйна, според информации в американските медии.

По време на преговорите, проведени в рамките на срещата на финансовите министри от Г-20 в Ашвил, Северна Каролина, Бесент се е застъпил за 28-точковия мирен план на американския президент Доналд Тръмп, съобщи Fox Business.

NBC News съобщи, че двамата официални представители са обсъдили и икономическия растеж, макар да не е ясно кои конкретни теми са били включени в дневния ред.

Засега не са налице допълнителни подробности или официални изявления нито от американска, нито от руска страна, пише Анадолската агенция.

Служител от Министерството на финансите заяви пред CNBC, че Бесент има насрочени „най-малко 11" двустранни срещи тази седмица в Ашвил, Северна Каролина, където се провежда срещата на министрите на финансите и управителите на централните банки.

Списъкът с партньорите включва представители от Китай, Япония, Южна Корея и Канада, с които администрацията на САЩ наскоро имаше търговски спорове.