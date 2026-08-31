Бащата на Ива Михайлова: Когато разбират, че е има български паспорт, й назначават денонощна охрана

Няма обвинение все още

В момента, в който в Скопие разбират, че има и български паспорт, пред вратата ѝ в болницата, в която е тя, застават полицаи, които я охраняват денонощно. Това разказа бащата на Ива Михайлова - Симеон.

Ново напрежение се породи между София и Скопие заради случая с Ива Михайлова. Съдът в Северна Македония за пореден път отказа да разреши на българката с двойно гражданство да се прибере у нас, за да продължи лечението си.

Часове след днешното заседание бащата на Ива заяви, че семейството е изключително притеснено за здравословното ѝ състояние.

„Първо да благодаря на българското общество и на българските политици, които са съпричастни към казуса за Ива Михайлова. В момента имам информация от първо лице в град Кочани, Северна Македония, че за пореден път е отказано лечението и пускането на Ива Михайлова да се прибере в България, за да може да се направи адекватната медицинска интервенция", каза Симеон Михайлов. По думите му семейството се е надявало съдът да вземе решение в полза на здравето на Ива.

„Надявахме се до този момент, че може да се случи обратното в полза на нейното здраве, но пак за пореден път нещата са жестоки от страна на прокурора в Кочани и съдията", заяви бащата пред bTV.

На въпрос колко дълго може да продължи отлагането на лечението, без да има риск от трайни увреждания, Симеон Михайлов отговори: „Това нещо се надявахме много да се случи, за да може да се прибере, да не стане с трайни увреждания, но прокурорът е решил, докато не приключи самият съдебен процес, че го е подчертал - няма да я пуска да се прибере в България и да се лекува. Това вече просто... нямам отговор по този въпрос. Какво ще се случва нататък, но здравето на Ива Михайлова е във фарсмажорна ситуация, в която се надяваме да се случи нещо, за да може да се прибере да се лекува."

В момента за Ива се грижат нейни близки в Кочани - баба й и дядо й. Според баща ѝ семейството има само едно желание - тя да получи необходимото лечение възможно най-скоро.

„В момента, което ни е по силите на нас, на майка и мен като баща, и баба и дядо, мислим, че всичко е наред, за момента нямаме нужда от нищо. Не се нуждаем. Единствената нужда, която ни е за момента нужна, само да може да се прибере, за да може да се лекува в България. Да имаме навременна медицинска интервенция", каза Михайлов.

Симеон Михайлов коментира и съдебното производство срещу дъщеря му. По думите му към този момент има предложение за обвинение, но официално обвинение все още няма. „Така, Ива до днешния ден има предложение за обвинение. Няма обвинение все още", заяви той.

Бащата постави под въпрос и версията, че Ива е навлязла в лентата за насрещно движение и по този начин е предизвикала катастрофата.

„Да не забравяме, че самият момент на самата катастрофа настъпва заради полицаите, които са били на забранено място и на магистрален път, където минималната скорост е 90 километра в час. Заради тях настава целият случай и цялата катастрофа", каза Михайлов. По думите му на мястото са били трима полицаи.

„На място са били трима полицаи, които по техните показания казват, че не са видели нищо на самото място. То се случва на 10 метра от тях. Другата кола, която влиза в пътното на Ива Михайлова и блъска колата на Ива, също четиримата пътници не са видели нищо", твърди бащата. Той коментира и единствения свидетел, за когото твърди, че е видял случилото се.

„Единственият свидетел, който е видял и е карал зад Ива, в момента, от преди това съдебно заседание, е вече подсъдим и с наказание от една до пет години. Това нещо говори вече, че самият проблем не е катастрофата, а съвсем нещата отиват на друго място", заяви Симеон Михайлов.

Според бащата на Ива отношението към дъщеря му е свързано и с факта, че тя има българско гражданство.

„Имаме предвид, че при самия момент, когато Ива е легитимирана, са ѝ проверили документите и самото нещо от самия момент, когато е със счупен прешлен и напукан прешлен, е хоспитализирана в частната клиника „Аджибадем Систина" в Скопие и е назначено да я охраняват полицаи 24 часа. Там беше четири дни", разказа той.

„И самото нейно самоопределение като българка пред полицаите допринася до това нещо, за да бъдат жестоки властите в РСМ, което е извън всички нормални човешки отношения. В момента, в който разбират, че има и български паспорт, пред вратата ѝ в болницата застават полицаи", каза още Симеон Михайлов.

Той направи и сравнение с отношението към граждани на други държави.

„Ако Ива имаше сръбско, турско или американско гражданство, щяхме ли да водим този разговор изобщо в момента? Или само защото е българка в Македония?", попита бащата.

„Да, ако Ива е била със сръбско гражданство, до сега такова нещо нямало и да се случи, да имала нужда от такава подкрепа или помощ за здравето си. Със сигурност щеше да е хоспитализирана в Сърбия със служебни возила на правителството на господин премиера Мицкоски и даже щеше да има извинение до президента на Сърбия. Нещата са брутални за определени националности в тази държава. Там може всичко да е човек, но не и българин", заяви той.

Симеон Михайлов коментира и реакциите в Кочани, където Ива се намира в момента. Той припомни подкрепата, която България е оказвала на Северна Македония след трагичния пожар в дискотека в града.

„Първо да подчертаем, че винаги, когато е имала нужда обществото на Северна Македония, братска България винаги е влизала в положение с еди-каква си помощ. Дали ще е с въоръжение, дали ще е с пожарогасители, медицинска помощ и тъй подобни неща", каза той.

По думите му част от хората в Кочани гледат положително на Ива, но се страхуват да покажат публично подкрепата си.

„В случая има хора, които гледат положително, но има хора, които искат да помогнат по някакъв начин, но самата система предизвиква определен страх. Тия хора не могат да възприемат никаква помощ и абсолютно никаква помощ да възприемат за Ива Михайлова, защото скрити профили подкрепят по еди-какъв си начин, само да не се разбере, че са това граждани на Р. Македония", заяви бащата на Ива.

Семейството на Михайлова настоява тя да бъде допусната да се прибере у нас, за да получи необходимото лечение.

Делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с показания на вашите лица.

На днешното заседание бе разпитан последният свидетел на пътното произшествие с една жертва, за което е обвиняема Михайлова, и започнаха показанията на първото от трите вещи лица по случая.

По време на заседанието бе разпитан полицай, който е осъществявал акция по безопасност на движението по време и на мястото, където е станала катастрофата. Подобно на останалите свидетели и той заяви, че не е видял самата катастрофа, но е чул удара между двете коли. Той твърди, че полицейската проверка, която се е правила в този момент на спрян автомобил, не е затруднявала движението на останалите автомобили по пътя.

Според Зоран Йошевски причината за инцидента е, че Ива Михайлова е навлязла с около 90 см в насрещната лента, където се е движил другият автомобил, и няма следа, която показва, че другият автомобил е навлязъл в нейната. Йошевски е изготвил една от трите експертизи на катастрофата.

Прокурор е заявил пред българката, че прокуратурата няма да се съгласи тя да се лекува в чужбина, ако състоянието ѝ не е животозастрашаващо, съобщи самата Михайлова. Според нея тя е получила този отговор след края на днешното заседание по делото срещу нея на въпрос към прокурора какви документи трябва да представи, за да може да бъде лекувана в България.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, в която е участвала, което не ѝ позволява да бъде лекувана в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ. Решение на Апелативния съд в Шип от 20 август потвърди решението на основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да получи необходимото ѝ лечение в България въпреки предоставените заключения на компетентната здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и за предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в Северна Македония.

Делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, е за участие в автомобилна катастрофа през октомври 2025 г., при която има починал човек. Няколко души, включително самата Михайлова, са пострадали.

Днешното заседание в Основния съд в Кочани по делото продължи повече от седем часа часа.

На днешното съдебно заседание присъстваха народни представители от българския парламент, за да проследят хода на делото и спазването на правото на Михайлова на справедлив процес. В Кочани бяха депутатите Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ("Прогресивна България"), Георг Георгиев и Красимир Терзиев (ГЕРБ), Елисавета Белобрадова ("Демократична България"), Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев ("Възраждане").