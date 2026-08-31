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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23483374 www.24chasa.bg

Поне 11 души загинаха при взрив във фабрика за фойерверки в Индия (Видео)

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КАДЪР: Екс/@KrishnaTOI

Най-малко 11 души, сред които осем деца, загинаха при експлозия във фабрика за фойерверки в северния индийски щат Утар Прадеш, предаде Франс прес, като се позова на местната полиция. 

Експлозията във фабриката, станала в окръг Каушамби на щата Утар Прадеш, е довела до срутване на няколко намиращи се в съседство къщи, в които са живеели повечето от жертвите, според индийски медии. 

Децата, които са загинали, са били на възраст между 4 и 13 години, съобщи в. „Хиндустан таймс“, цитиран от БТА. 

Все още не е ясна причината за експлозията, води се разследване.

Промишлените инциденти са често срещани в Индия, в повечето случаи заради неспазване на правилата за безопасност.

През март тази година в Индия загинаха 17 души при пожар също във фабрика за фойерверки, а през април загинаха 8 души, когато се възпламени склад за фойерверки, отбелязва АФП.

КАДЪР: Екс/@KrishnaTOI

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