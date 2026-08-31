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Ванс: Тръмп изпрати послание към Иран чрез публикацията си за остров Харк

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изпратил послание към Иран чрез публикацията си в социалните мрежи, в която споменава, че иранският енергиен център на остров Харк е „разбит на пух и прах“, заяви американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Ройтерс. 

"Президентът обича да разнообразява малко нещата в социалните мрежи. Той би бил първият, който би казал, че не обявява военни действия в социалните мрежи, но мисля, че изпраща послание към иранците", каза Ванс, когато бе попитан за публикацията на Тръмп.  

Публикацията на Тръмп в социалните мрежи рано тази сутрин, състояща се от едно изречение, беше придружена от видеоклип, създаден с помощта на изкуствен интелект. Американски представител заяви днес, че военните не са нанесли удари по остров Харк през изминалата нощ. Ирански представител отхвърли публикацията на Тръмп като "смехотворна". 

Атака срещу остров Харк, през който преди началото на войната, започнала след нанасянето на американски и израелски удари срещу Ислямската република на 28 февруари, преминаваше 90% от иранския износ на петрол, би нарушила сериозно енергийната търговия на страната и би оказала огромен натиск върху икономиката ѝ, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Визирайки вчерашните удари на САЩ - първите срещу Иран от края на юли - американски представител заяви, че американските сили са атакували две пускови установки на иранския остров Ларак. 

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

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