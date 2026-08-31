Лято 2026 г. е второто най-горещо в Германия от началото на измерванията

Лятото на 2026 г. е било второто най-горещо в Германия, откакто се водят метеорологични записи, с ориентировъчно очаквана средна температура от 19,6 градуса по Целзий, предаде ДПА, позовавайки се на информация от Германската метеорологична служба (DWD).

Само лятото на 2003 г. вероятно е било по-топло - тогава средната температура е била 19,7 градуса, отбелязват от метеорологичната служба.

Средната температура през лятото на 2026 г. е била с 3,3 градуса над стойността за международно признатия референтен период 1961–1990 г.

„Това, което беше безпрецедентно през 2026 г., беше честотата на жегите“, посочват от DWD. В Германия са регистрирани средно около 22 дни с температури най-малко от 30 градуса по Целзий и около пет дни с температури от най-малко 35 градуса.

На 27 юни в Мокерн-Древиц (Mockern-Drewitz), западно от Берлин, е измерена температура от 41,8 градуса, която засега се очаква да е рекордна за страната. През следващата нощ в Кубшуц (Kubschutz), близо до чешката граница, температурата не е паднала под 29,4 градуса - най-високата минимална нощна температура, измервана досега в Германия.

Лятото е било и особено сухо - паднали са около 171 милиметра валежи. Слънцето е греело около 779 часа, което поставя лятото сред петте най-слънчеви в Германия от началото на измерванията през 1951 г., пише още ДПА, цитирана от БТА.