Двама загинаха при наводненията в "Гранд Каньон" (Видео, снимки)

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Двама души са загинали, а 14 все още се намират в неизвестност след като внезапни наводнения заляха части от "Гранд Каньон", съобщи американската Служба за националните паркове (NPS), цитирана от Би Би Си. UPDATE: Two people are dead and 15 remain missing following devastating flash floods at Grand Canyon National Park in Arizona. pic.twitter.com/ewPOpkE6bK — Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2026

Потопът засегна каньона „Брайт Ейнджъл" и района на „Фантом Ранч" в събота следобед, като отнесе пешеходни мостове и повлече камъни надолу по течението. СНИМКА: Ройтерс

Тялото на 46-годишен мъж беше намерено в неделя вечерта близо до Кристъл Рапидс по брега на река Колорадо. До момента 62 души са били евакуирани по въздух от района.

„Цялата ситуация беше ужасяваща", каза 41-годишната Ники Багс, която е била сред евакуираните от дъното на "Гранд Каньон" заедно с двете си приятелки. A deadly wall of water tore through the Grand Canyon over the weekend, leaving one person dead and about 15 others missing as crews race to search the devastated terrain.



The flash flood ripped through Bright Angel Canyon and the Phantom Ranch area, destroying nearly all… pic.twitter.com/UEbUFEAPjx — Fox News (@FoxNews) August 31, 2026

Последните дъждове в района на "Гранд Каньон", както и по-широко в югозападните части на САЩ, се дължат на мусонни валежи.

Промяната в посоката на вятъра по това време на годината изтласква топъл и влажен въздух на север от Калифорнийския залив и тропическия Тихи океан, което предизвиква бури над планински терени.

Бурите са трудни за прогнозиране и затова могат да ударят без предупреждение. Но тъй като почвата обикновено е много суха, всеки силен дъжд води до опасни внезапни наводнения и чести мълнии, което увеличава опасността от горски пожари. СНИМКА: Ройтерс

Предупрежденията за наводнения от Националната метеорологична служба обхващат големи части от Аризона, както и Ню Мексико, Юта и Колорадо. В момента на метеорологичния радар се наблюдават много валежи и тези проливни дъждове ще продължат през понеделник.

Опасността от наводнения остава в продължение на седмици. Сезонът на мусоните в Северна Америка обикновено продължава до края на септември. BREAKING: At least 20 people may be missing for after significant flash flooding at Grand Canyon National Park in Arizona; more than 60 people have already been evacuated, park officials say. pic.twitter.com/iXFzXsLROW — Scope Report (@ScopeReport_) August 30, 2026

"Гранд Каньон" е един от най-популярните национални паркове в САЩ, посещаван от около пет милиона души всяка година. Пътеката „Брайт Ейнджъл" е най-популярният маршрут.