Двама загинаха при наводненията в "Гранд Каньон" (Видео, снимки)

Двама души са загинали, а 14 все още се намират в неизвестност след като внезапни наводнения заляха части от "Гранд Каньон", съобщи американската Служба за националните паркове (NPS), цитирана от Би Би Си.
Потопът засегна каньона „Брайт Ейнджъл" и района на „Фантом Ранч" в събота следобед, като отнесе пешеходни мостове и повлече камъни надолу по течението.
Тялото на 46-годишен мъж беше намерено в неделя вечерта близо до Кристъл Рапидс по брега на река Колорадо. До момента 62 души са били евакуирани по въздух от района.
„Цялата ситуация беше ужасяваща", каза 41-годишната Ники Багс, която е била сред евакуираните от дъното на "Гранд Каньон" заедно с двете си приятелки.
Последните дъждове в района на "Гранд Каньон", както и по-широко в югозападните части на САЩ, се дължат на мусонни валежи.
Промяната в посоката на вятъра по това време на годината изтласква топъл и влажен въздух на север от Калифорнийския залив и тропическия Тихи океан, което предизвиква бури над планински терени.
Бурите са трудни за прогнозиране и затова могат да ударят без предупреждение. Но тъй като почвата обикновено е много суха, всеки силен дъжд води до опасни внезапни наводнения и чести мълнии, което увеличава опасността от горски пожари.
Предупрежденията за наводнения от Националната метеорологична служба обхващат големи части от Аризона, както и Ню Мексико, Юта и Колорадо. В момента на метеорологичния радар се наблюдават много валежи и тези проливни дъждове ще продължат през понеделник.
Опасността от наводнения остава в продължение на седмици. Сезонът на мусоните в Северна Америка обикновено продължава до края на септември.
"Гранд Каньон" е един от най-популярните национални паркове в САЩ, посещаван от около пет милиона души всяка година. Пътеката „Брайт Ейнджъл" е най-популярният маршрут.