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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23483738 www.24chasa.bg

Литва за визитата на Ратклиф в Москва: Посланието му бе да не нападат съседите на Русия

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Гитанас Науседа КАДЪР: Екс/@GitanasNauseda

Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че посещението на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е било насочено към намаляване на регионалните напрежения, като той е бил информиран от САЩ за съдържанието на преговорите, предаде ДПА.

„На този етап мога да кажа, че срещата постигна поставените цели и бе насочена към намаляване на напрежението в региона“, каза Науседа във Вилнюс, цитиран днес от литовските медии.

„Наистина се надявам, че това послание е достигнало до режима в Кремъл навреме“, добави президентът на Литва, цитиран от БТА. 

Науседа не предостави допълнителни подробности, позовавайки се на договорения подход с Вашингтон.

Необявеното посещение на Ратклиф в Москва миналата седмица предизвика световни спекулации относно целта на пътуването и възможното съдържание на разговорите, отбелязва ДПА.

Гитанас Науседа КАДЪР: Екс/@GitanasNauseda

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