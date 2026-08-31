Литва за визитата на Ратклиф в Москва: Посланието му бе да не нападат съседите на Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Литва Гитанас Науседа заяви, че посещението на директора на Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ Джон Ратклиф в Москва е било насочено към намаляване на регионалните напрежения, като той е бил информиран от САЩ за съдържанието на преговорите, предаде ДПА.

„На този етап мога да кажа, че срещата постигна поставените цели и бе насочена към намаляване на напрежението в региона“, каза Науседа във Вилнюс, цитиран днес от литовските медии.

„Наистина се надявам, че това послание е достигнало до режима в Кремъл навреме“, добави президентът на Литва, цитиран от БТА.

Науседа не предостави допълнителни подробности, позовавайки се на договорения подход с Вашингтон.

Необявеното посещение на Ратклиф в Москва миналата седмица предизвика световни спекулации относно целта на пътуването и възможното съдържание на разговорите, отбелязва ДПА.