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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23483777 www.24chasa.bg

В Полша разследват саботаж заради пожар в завод за дронове

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СНИМКА: Pixabay

Прокуратурата в Полша започна разследване във връзка с пожар в завод за производството на бойни дронове южно от Варшава, по подозрения в тероризъм и в дейности в полза на чуждестранна разузнавателна служба, предаде ДПА. 

Пожарът избухна във фабриката на компанията "WB Electronics" в Скаржиско-Каменна, на около 150 километра южно от полската столица, и за него е бил подаден сигнал малко след полунощ. 

Говорителка на местната полиция заяви пред полският таблоид "Факт", че пожарът е бил потушен. "Никой не е пострадал", съобщи тя. Прокуратурата съобщи в "Екс", че е започнато разследване по случая. 

По-рано говорител на координатора разузнаването заяви, че на мястото на събитието са пристигнали служители от Службата за вътрешна сигурност на Полша, но че "все още е твърде рано да се потвърди дали инцидентът е акт на саботаж".

Според радиостанцията RMF FM камерите за наблюдение на компанията са заснели мъж с маска и раница, за когото се смята, че е запалил огън в едно от помещенията на завода. Според информацията нахлулият е задействал и алармената система, пише БТА.

Полша е ключов политически и военен съюзник на Украйна във войната срещу Русия. Полша също така значително разширява военните си възможности.

Правителството във Варшава обвинява разузнавателните служби на Русия и Беларус, че са изпратили няколко агенти в страната, за да извършат саботажи. 

СНИМКА: Pixabay

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