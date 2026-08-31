Две мащабни международни срещи на върха се провеждат в рамките на две седмици

Очаква ни „гореща" геополитическа есен, през която ще станем свидетели на интензивна поредица от срещи между великите сили. Но нека започнем с първите две, които ще се проведат в началото и средата на септември.

На фона на засиленото напрежение в международен план, конфликтите в Украйна и Иран, на фона на търговските войни на Вашингтон, лидерите на 10-те държави – пълноправни членки на Шанхайската организация на сътрудничество /ШОС/, както и представители на около 20 страни със статут на наблюдатели и партньори, пристигнаха в столицата на Киргизстан – Бишкек за юбилейната 25-ата среща на Шанхайската организация за сътрудничество, с домакин лично киргизкия президент Садир Жапаров. Така, Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) застава в центъра на геополитическото внимание и тази седмица не можем да не подчертаем личното участие на китайския президент Си Дзинпин, на руския президент Владимир Путин, както и на президентите ни Иран, на Индия и Пакистан. Още повече, че броени дни след приключване на тази юбилейна среща на върха на страните от ШОС предстои не по-маловажната среща на БРИКС, в индийската столица Делхи, по време на която се очаква да присъства /по непотвърдена информация все още/ и китайският президент Си Дзинпин и когато Индия ще предаде ротационното председателство на БРИКС на Китай.

Макар че срещата на върха на страните от ШОС да се провежда на фона на новите строги вторични санкции на Вашингтон срещу търговските партньори на Техеран и наложените мита на китайски и индийски стоки, и макар че Пекин и Техеран обявиха че ще защитават твърдо интересите си, очакванията и на експерти и на анализатори са тази юбилейна среща на организацията, която обхваща почти половината от световното население и е бъде под мотото под мотото „25 години ШОС – заедно за устойчив мир, развитие и просперитет" да окаже своето глобално историческо влияние. Очакванията са че по време на дискусиите ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с няколко съществуващи вече основни заплахи в Централна Азия, като тероризма, сепаратизма и екстремизма – от една страна, но от друга – тези срещи на върха на страните-членки предоставят неутрален терен, на който лидерите на държави с традиционно сложни двустранни отношения могат да комуникират и обменят мнения по двустранни въпроси от взаимен интерес. Но не това е най-важното, разбира се, а преди всичко нейното ключово историческо и геополитическо значение в момента, с участието на лидерите на Китай, Русия, Индия и други възлови държави, което само по себе си показва важността и значението не само на юбилейната среща на организацията, но и на темите, дискутирани на трибуните и в кулоарите. По всяка вероятност ще бъдат координирани икономическите мерки срещу ограниченията на Вашингтон от страна на държави като Русия и Иран, които са подложени и на тежки западни санкции, но разбира се, централно място в дискусиите ще се заеме от търсенето на регионални механизми за овладяване на конфликтите в Украйна и Близкия Изток. Вече е препотвърдена и ролята на организацията за стабилността на Централна Азия и ограничаването на външни влияния. Икономическата и енергийна интеграция, финансовата независимост, създаването и продължаването на инфраструктурни и енергийни проекти и нови коридори за сигурни доставки на ресурси и стоки между страните-членки ще бъдат друг съществен принос от настоящата среща. ШОС обхваща над 60 процента от територията на Евразия и почти половината от световното население , което я прави най-голямата организация в света по географски обхвати население. И всяка една от страните-членки запазва своя национален суверенитет, всички решения се вземат с консенсус, а акцентът е сигурността и развитието на икономиката. Съчетаването на дипломация в сферата на сигурността с мащабни икономически проекти, без да се изисква от членовете сляпо военно съюзничество или отказ от суверенитет и силния акцент върху регионалната сигурност и борбата с тероризма в Евразия дават пълното основание за увереност, че едно от най-значимите събития за годината, ще даде шанс лидерите на страните-членки да направят успешен опит и да демонстрират отново консолидация на многополюсния свят, като алтернатива на западните съюзи.

Разбира се важен акцент тук ще бъдат и двустранните разговори и срещите на „четири очи", като вече се знае че руският президент планира отделни разговори с лидерите на Китай и Турция, както и с иранския лидер. Сигурно е също така, че Китай, с участието лично на президента Си Дзинпин ще използва трибуната за да засили влиянието си чрез инициативата „Един пояс, един път" и да получи нови инфраструктурни сделки с Киргизстан. В края на срещата се предвижда и приемането на Декларация от Бишкек, която ще очертае общата визия на страните-членки за сигурността и дигиталната икономика, климатичните промени и нови съвместни икономически проекти за следващите години.

Но не трябва да забравяме, че по-малко от две седмици след юбилейната среща на върха на ШОС, предстои срещата на върха страните от БРИКС, в столицата на Индия и под мотото „Изграждане на устойчивост, иновации, сътрудничество и стабилност. По време на тази среща се очакват трайни решения, но най-важното е, че се очаква присъствието на световни лидери като Си Дзинпин, Владимир Путин и Нарендра Моди да вземат участие в тази ключова международна среща. Според индийски източници, президентът на Китай Си Дзинпин ще участва в предстоящата среща н върха на БРИКС в Ню Делхи с голяма делегация. Това ще бъде първото му посещение в Индия от седем години насам и показва подобряване на отношенията между двете държави. Срещата е насрочена за 12 и 13 септември, като световни анализатори са убедени, че присъствието на Си Дзинпин ще привлече внимание не само към дневния ред на срещата на върха на БРИКС, но и към усилията на Пекин и Ню Делхи да стабилизират отношенията си. И в Делхи основният акцент в дискусиите ще бъде поставен върху укрепване на сътрудничеството в Глобалния юг, продоволствената и финансова сигурност, но също се очаква и обсъждане и някои реформи в глобалното управление. Плановете за пътуване на Си и дневният ред за евентуална двустранна среща между Индия и Китай все още не са окончателно определени.

Очаква се също така Индия да предаде ротационното председателство на БРИКС за следващата година на Китай.