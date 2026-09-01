Осъдиха виновен за нападението и убийството на Тупак

Бивш главатар на банда бе признат за виновен в убийство на легендарния хип-хоп изпълнител Тупак Шакур от съдебните заседатели в Лас Вегас.

С това бе сложен край на случай, останал десетилетия наред "студено досие".

63-годишният Дуейн "Кефи Ди" Дейвис беше обвинен в окръг Кларк, Невада, в предумишлено убийство с използване на смъртоносно оръжие. Той не се призна за виновен. Дуейн "Кефи Ди" Дейвис СНИМКА: Ройтерс

Дейвис беше обвинен, че е ръководил група мъже, която искала да убие 25-годишния Шакур, един от най-успешните и влиятелни рап изпълнители, като отмъщение за побой над племенника си.

Полицията заяви, че отдавна подозира Дейвис, но не разполагала с достатъчно доказателства, за да го обвини, докато той не споделил историята си в медийни изяви и мемоари, които заедно със записи от тайните му срещи с разследващите съставляват по-голямата част от обвинението, предаде БТА.

Адвокатът на Дейвис заяви, че думите на клиента му са просто перчене и не могат да бъдат потвърдени от други доказателства.

Делото започна на 17 август. Прокурорите „пуснаха часове“ записани разговори, в които Дейвис разказва, че е бил разярен, след като Шакур и неговите хора пребили племенника на Дейвис в казино в Лас Вегас на 7 септември 1996 г. След това той и още „трима мъже, включително „племенникът му“, тръгнали да търсят Шакур и изпълнителния директор на звукозаписна компания Мариън "Съдж" Найт в бял кадилак в нощта на побоя, каза той.

Дейвис казва, че е подал пистолет към задната седалка и когато са намерили колата на Найт и Шакур, единият от двамата мъже на задната седалка е открил огън. Прокурорите не назоваха стрелеца, а "тримата други" мъже, които са били в колата, вече са починали.

Според законите на щата Невада, Дейвис пак може да бъде обвинен в предумишлено убийство, въпреки че „не е натиснал“ спусъка. Дейвис е главатар на "Саутсайд Комптън Крипс", улична банда от района на Лос Анджелис, която враждува със съперничещата си банда "Моб Пиру", която е свързана с Шакур и неговия „звукозаписен лейбъл "Дет Роу Рекърдс".

Тупак Амару Шакур е американски рапър и актьор. Той често е определян за един от най-великите рапъри на всички времена, един от най-влиятелните музикални изпълнители на ХХ век и виден политически активист.

Той е сред най-продаваните музикални изпълнители, с над 75 милиона продадени записи по целия свят. Част от музиката му е посветена на социалната несправедливост, политическите проблеми и маргинализацията на афроамериканците, но той е синоним и на гангстерски рап и насилствени текстове.

Малко преди да умре Шакур е прострелян пет пъти във фоайето на звукозаписно студио в Ню Йорк и е имал правни проблеми, включително лишаване от свобода. Той е излежал осем месеца в затвора по обвинения в сексуално насилие, но е освободен до обжалване през 1995 г.

След освобождаването си подписва договор с лейбъла на Марион „Шуг" Найт, Death Row Records, и се забърква в хип-хоп съперничеството между Източното и Западното крайбрежие, което включва нашумяла вражда с бившия му приятел Notorious B.I.G.

На 7 септември 1996 г. Шакур е прострелян четири пъти от неидентифициран нападател при стрелба от кола в Парадайз, Невада; той умира шест дни по-късно.