НАТО е нащрек, готова да защитава територията на съюзниците срещу Русия

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НАТО реагира бързо и точно според плановете, Алиансът е "нащрек и е готов" да защитава територията си, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в социалната мрежа "Екс", след като изтребители на Алианса се задействаха днес след тревога за дронове, предаде Ройтерс.

Мисията за въздушно патрулиране на НАТО в Латвия задейства изтребители, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик в районите, намиращи се близо до границата с Русия.

Изявления в този смисъл направиха поотделно въоръжените сили на двете страни в социалната мрежа "Екс".