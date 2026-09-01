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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23484222 www.24chasa.bg

НАТО е нащрек, готова да защитава територията на съюзниците срещу Русия

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Естонският външен министър Маргус Цахкна. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

НАТО реагира бързо и точно според плановете, Алиансът е "нащрек и е готов" да защитава територията си, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в социалната мрежа "Екс", след като изтребители на Алианса се задействаха днес след тревога за дронове, предаде Ройтерс.

Мисията за въздушно патрулиране на НАТО в Латвия задейства изтребители, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик в районите, намиращи се близо до границата с Русия.

Изявления в този смисъл направиха поотделно въоръжените сили на двете страни в социалната мрежа "Екс".

Естонският външен министър Маргус Цахкна. СНИМКА: Личен профил във Фейсбук

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