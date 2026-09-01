Над 1,7 милиона пътници са преминали през летището на Тирана през август

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Само през август през международното летище в Тирана са преминали 1,717 милиона пътници.

Министърът на туризма, културата и спорта Бленди Гонджа каза, че данните отразяват нарастващата привлекателност на Албания като туристическа дестинация и засилващия се интерес от страна на чуждестранните посетители.

Той открои 17 август като рекорден ден, в който летището е обслужило над 60 000 пътници и 326 полета в рамките на 24 часа.

Гонджа отбеляза, че данните за август следват силните резултати през юли, когато летището е обслужило близо 1,65 милиона пътници, ръст от 28,1% спрямо същия месец на миналата година.

„Тези данни потвърждават устойчивия растеж на туризма и нарастващия интерес към Албания“, каза Гонджа, като добави, че по-добрата въздушна свързаност с Европа и останалия свят създава нови възможности за туризма и местното икономическо развитие.

Той също така се позова на европейски авиационни анализи, които нареждат летище Тирана сред най-бързо развиващите се летища в категорията на големите летища.

Според Гонджа разширяването на въздушните връзки не само подобрява достъпността, но и засилва конкурентоспособността на Албания на международния туристически пазар.

Министърът подчерта, че продължаващият ръст на броя на посетителите налага по-голяма отговорност за разработването на модел на туризъм, който е висококачествен, устойчив и целогодишен, като гарантира, че нарастващото търсене се превръща в дългосрочни икономически ползи за местните общности, предаде БТА.