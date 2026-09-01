Тръмп се договаря с чужди компании за по-евтини лекарства, облагодетелства ги

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви нови споразумения за намаляване на цените на лекарствата с няколко фармацевтични компании, сред които австралийската Си Ес Ел (CSL), индийската „Сън Фармасютикъл“ (Sun Pharmaceutical) и белгийската Ю Си Би (UCB).

Компаниите са се ангажирали да предоставят лекарства на американската държавна здравна програма „Медикейд“ при условията на т.нар. най-облагодетелствана нация, съобщи Тръмп по време на среща в Белия дом.

Това е „огромна отстъпка, която се очаква да намали значително разходите за медицинско обслужване“, заяви американският президент.

Засега обаче не е ясно колко лекарства обхващат договореностите и какъв ще бъде реалният размер на спестяванията за държавата и пациентите. Белият дом не е публикувал подробности за споразуменията.

Организацията за защита на потребителите „Пъблик Ситизън“ (Public Citizen) изрази скептицизъм към обявените мерки. Според нея новите договорености отклоняват вниманието от неуспеха на по-широкия план на администрацията да доближи цените на лекарствата в САЩ до тези в останалите развити държави. Организацията посочва също, че съгласно действащото законодателство „Медикейд“ вече получава значителни отстъпки от фармацевтичните производители, предава БТА.

През миналата година администрацията на Тръмп сключи подобни споразумения със 17 от най-големите фармацевтични компании в света, сред които „Пфайзер“ (Pfizer), „Илай Лили“ (Eli Lilly) и „Ново Нордиск“ (Novo Nordisk).

Новите договорености бяха обявени два месеца преди междинните избори през ноември, на които ще бъде определено разпределението на силите в Конгреса на САЩ.

Междувременно израелският производител на генерични лекарства „Тева“ (Teva) съобщи, че продължава преговорите с американското правителство.