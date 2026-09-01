Румъния засече две вражески цели, вдигна два изтребителя

Две въздушни цели са засечени снощи от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния.
Не е засечено проникване в националното въздушно пространство. Хората в североизточната част на окръг Тулча са получили предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).
Радарите са засекли въздушните цели в 23,30 ч местно (и българско) време. Два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, са излетели в 23,43 ч.
Хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили е бил вдигнат във въздуха в 0,05 ч. Въздушна тревога за населението е била издадена в 23,56 ч.
Пилотите са съобщили за експлозии на украинска територия. Не е докладвано за проникване в румънското въздушно пространство, уточнява министерството.
Въздушната тревога е прекратена в 1,15 ч, съобщава БТА.