Румъния засече две вражески цели, вдигна два изтребителя

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Две въздушни цели са засечени снощи от радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния на 24 км североизточно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния.

Не е засечено проникване в националното въздушно пространство. Хората в североизточната част на окръг Тулча са получили предупреждение чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).

Радарите са засекли въздушните цели в 23,30 ч местно (и българско) време. Два самолета F-18 на испанските въздушни и космически сили, които изпълняват мисии по въздушна полиция в 57-а военновъздушна база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца, са излетели в 23,43 ч.

Хеликоптер IAR-330 Puma Socat на румънските военновъздушни сили е бил вдигнат във въздуха в 0,05 ч. Въздушна тревога за населението е била издадена в 23,56 ч.

Пилотите са съобщили за експлозии на украинска територия. Не е докладвано за проникване в румънското въздушно пространство, уточнява министерството.

Въздушната тревога е прекратена в 1,15 ч, съобщава БТА.