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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23484671 www.24chasa.bg

Дронове и изкуствен интелект следят трафика в Атина

Бойка Атанасова, Атина

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СНИМКА: Pixabay

Нова система за управление на движението започна работа от 1 септември в Атина и цяла Атика. „Traffic Commander" обединява работата на пътната полиция с камери, дронове и изкуствен интелект, за да открива по-бързо задръствания, катастрофи и аварирали автомобили.

Към системата е създадено и специалното звено „КОМВОС", в което участват над 138 полицаи. Моторизирани екипи ще бъдат изпращани незабавно към проблемните участъци, където ще регулират движението и при необходимост ще променят работата на светофарите.

Оперативният център се намира в Главната полицейска дирекция на Атика. В него се събира информация от 24 източника, включително 235 камери, данни за катастрофи, пътни ремонти, метеорологични условия, градски транспорт и сигнали от полицаи на терен. Десет дрона предават картина в реално време от най-натоварените точки.

Системата ще обработва до 50 000 пътни събития дневно. Само в центъра на Атина всеки ден влизат около 700 000 автомобила, а пътната мрежа на Атика надхвърля 1623 километра.

Основната цел е екипите да достигат по-бързо до катастрофи и повредени автомобили, преди едно малко произшествие да предизвика километрични задръствания. Според гръцкия министър за защита на гражданите след пълното разгръщане на системата трафикът в Атика може постепенно да се подобри с до 25%.

СНИМКА: Pixabay

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