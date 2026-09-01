Земеделци влизат с трактори в Солун при откриването на международния панаир

Гръцки земеделци подготвят мащабен протест в Солун на 5 септември — в деня на официалното откриване на 90-ия Международен панаир. Демонстрацията ще започне в 17 часа, като участниците планират да достигнат с тракторите си до Бялата кула.

Изложението ще се проведе от 5 до 13 септември, а при откриването му се очаква премиерът Кириакос Мицотакис да представи основните приоритети на правителството в икономическата и социалната политика. Именно заради правителствените послания земеделците са избрали първия ден на панаира за своя протест.

Солун ще бъде под драконовски мерки за сигурност. Около 3500 полицаи и 55 специализирани подразделения ще бъдат разположени в ключови точки на града. В операцията ще участват служители от Солун, Атина и други райони на страната. Засилените мерки започват на 3 септември и ще достигнат своя връх през почивните дни, когато са официалното откриване, речта на премиера и планираните демонстрации.

Специално внимание ще бъде отделено на охраната на политическите лица, сградите на панаира и маршрутите на протестните шествия. Предвиждат се полицейски кордони, проверки и сериозни ограничения на движението в центъра. Засиленото полицейско присъствие ще продължи до приключването на изложението.

Решението за земеделския протест е взето единодушно на среща на Националния комитет на земеделските блокади в Малгара. Според организаторите това ще бъде първото координирано влизане на земеделци с трактори в Солун по време на демонстрациите около панаира.

Основните искания са свързани с високите производствени разходи, нерентабилните култури, забавените плащания, държавните помощи и неизпълнените ангажименти на правителството. Към протеста се очаква да се присъединят животновъди, рибари и пчелари от различни части на Гърция.

Същия ден са планирани и други протестни шествия, което допълнително ще затрудни движението в централната част на Солун.