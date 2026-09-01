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Лайнъл Ричи влезе в болница

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Лайънъл Ричи СНИМКА: X/@NetZ108

Известният американски певец Лайнъл Ричи е влязъл в болница. Той е потърсил медицинска помощ след концерта си в Сейнт Луис, щата Мисури. След спектакъла си там той едва се държал на краката си и за последната песен от концерта - All Night Long, е помолил да му донесат стол. След това 77-годишният изпълнител е бил откаран в местна болница за медицински преглед, съобщава TMZ.

Ричи е бил хоспитализиран като предпазна мярка Лекарите смятат, че причината за неразположението му може да е дехидратация. Самият певец се надява днес да бъде изписан от болницата.

През юни на концерт в щата Минесота Ричи също е почувствал слабост и е бил откаран в болница.

Лайнъл Ричи стана известен още през 70-те години като член на групата Commodores, която подгряшваше концертите на The Jackson 5.

През 1982 г. Ричи издаде дебютния си солов албум Lionel Richie, който стана четирикратно платинен с продадени над 4 милиона копия.

Певецът има множество издадени хитови сингли, сред които All Night Long, Hello и Say You, Say Me, отличена с „Оскар" за най-добра песен към филма „Бели нощи" с Михаил Баришников в главната роля. Лайнъл Ричи е носител и на „Златен глобус" и на четири статуетки „Грами".

Лайънъл Ричи СНИМКА: X/@NetZ108

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