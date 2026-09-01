Над 1000 станаха жертвите на потопа в Непал и Тибет

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Броят на жертвите от смъртоносното наводнение в Хималаите надхвърли хиляда души в Непал и Тибет, съобщиха днес властите.

Полицията в Катманду заяви, че само в Непал са загинали 1007 души. Преди това Китай обяви, че в Тибет загиналите са 16 души.

Много от откритите тела са силно обезобразени, а в някои случаи вече и силно разложени. Очаква се броят на жертвите да нарасне още през следващите дни и седмици.

Броят на хората в неизвестност в Непал нарасна до почти 4600 души, каза говорител на полицията. Близо 550 души са в неизвестност в Тибет.

На 26 август река Бхотекоши излезе от коритото и разруши няколко населени места, пътища и хидроенергийни обекти.

Според експерти наводнението е било предизвикано от ледено-скална лавина от ледник в Непал, която е блокирала реката, а след това е предизвикала внезапен прилив на вода надолу по течението.

Учените предупреждават, че Хималаите са особено уязвими към проливни дъждове, наводнения и свлачища, тъй като се затоплят по-бързо от останалата част на света заради причинените от човека климатични промени.

Според изследвания ледниците в района на Хиндукуш и Хималаите се топят с ускоряващи се темпове, като загубата на лед се е удвоила от 2000 г. насам, припомня БТА.