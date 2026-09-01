US компания поема петролни находища във Венецуела, управлявани от китайски и руски фирми

Американската петролна компания „Норт Американ Блу Енерджи Партнърс“ - НАБЕП ще поеме някои петролни находища, контролирани досега от няколко китайски компании и руска фирма. Това ще бъде част от мащабно споразумение за добив на петрол, което президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви с Венецуела, съобщава БТА.

Проектите са сред 14-те нови договора, предоставени на подкрепяната от САЩ НАБЕП. Предишният собственик на петролната компания е бил американският магнат Хари Сарджънт, а сега се контролира от венецуелския бизнесмен Алехандро Бетанкур.

„Венецуела е благословена с изобилие от природни ресурси, трудолюбиви хора и неоползотворен потенциал“, заяви Бетанкур в изявление, потвърждавайки сделката. „Тази транзакция ще освободи този потенциал в огромна полза както за венецуелците, така и за американците“, допълни той.

НАБЕП заяви, че ще има оперативен контрол върху бизнеса, а правителството на САЩ ще има права върху 35-процентов дял в компанията, както и „преференциален достъп“ до 20 процента от продукцията на компанията по себестойност.

Белият дом заяви, че НАБЕП е предоставила на Държавния департамент на САЩ и правото на първи отказ при закупуването на останалите 80 процента от продукцията й.

Миналата седмица Тръмп обяви, че САЩ са си осигурили достъп до около 64 млрд. барела доказани петролни запаси на Венецуела чрез партньорство с частния бизнес.

Споразумението дава на американски компании достъп до някои стратегически важни петролни активи във Венецуела, като същевременно измества китайските и руските интереси, които отдавна играят значителна роля в енергийния сектор на страната. То също така дава на Вашингтон пряка роля при определянето на това кой добива и продава венецуелски петрол, докато администрацията на Тръмп се стреми да промени петролния сектор на страната и да доближи огромните й запаси до икономическите и геополитическите интереси на САЩ.

САЩ ще имат и право на вето върху управителния съвет и директорите на НАБЕП, като са поставили условие мнозинството от членовете на съвета да бъдат американски граждани, допълниха от Белият дом.

Очаква се НАБЕП да контролира общо 17 проекта във Венецуела, които планира да разработи и в крайна сметка да използва за доставка на петрол за САЩ. Четиринадесет от тези проекти ще бъдат предоставени от венецуелското правителство, съобщиха представителите.

Пет от предоставените 14 находища са били експлоатирани от китайски компании по модел, насърчаван от управлението на бившия президент Николас Мадуро, а едно е било управлявано от руска компания, посочиха източниците на Ройтерс.

Два от проектите са били управлявани от „Чайна Конкорд Рисорсис“, санкционирана от САЩ през 2019 г. за дейности, свързани с Иран. Други находища са били управлявани от „Синопек“ и „Чайна Нешънъл Петролиъм Корпорейшън“.

Други два от предоставяните на НАБЕП проекти са били управлявани от компании, свързани с Алекс Сааб, бивш близък съюзник на Мадуро, който в момента се намира под стража в САЩ. Друго находище е било свързано с племенник на Силия Флорес, съпругата на Мадуро, посочиха американските представители.

НАБЕП преди е била собственост на американския петролен магнат Хари Сарджънт, а сега се контролира от венецуелския бизнесмен Алехандро Бетанкур.

Тръмп заяви в понеделник, че САЩ изваждат „милиони и милиони барела петрол“, който в момента се доставя до рафинерии в Тексас и Луизиана, както и на други места. Във вторник той ще се срещне с представители на компании за търговия с петрол и газ и на рафинерии.

Паралелно продължават разговорите между временното управление на Венецуела и представители на Националното събрание, избрано през 2015 г., за възстановяване на част от конституционния ред и уреждане на правните въпроси около политическия преход.

Администрацията на Тръмп разглежда Националното събрание от 2015 г. като последния венецуелски законодателен орган, избран и функционирал в съответствие с конституцията, въпреки че в момента то няма официални управленски правомощия.

Според един от американските представители евентуално споразумение с него би могло да осигури правна и конституционна основа за по-широкия преход в страната, включително за решенията, свързани с възстановяването на петролния сектор.