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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23485201 www.24chasa.bg

Турски опозиционен журналист е задържан при опит да влезе в България

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Ариф Коджабъйък СНИМКА: ФЕЙСБУК

Опозиционният турски журналист и политически активист Афир Коджабъйък е задържан снощи при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България, съобщи БТА, позовавайки се на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“. 

Ариф Коджабъйък, който е автор на публицистика с политическа тематика в YouTube, е бил задържан на ГКПП „Капъкуле“, след като при проверка на товарен камион със скенер, органите на реда за идентифицирали, че под него се крие човек.

На разпространените кадри се вижда как униформените служители отиват до превозното средство и изваждат двама души под него, след което им поставят белезници. Вторият заловен е гражданин на Иран. 

Журналистът е бил с наложена забрана за напускане на Турция заради обвинение по член в Наказателния кодекс на Република Турция за обида на президента. 

Случаят е поверен на прокуратурата в Одрин. Ариф Коджабъйък и шофьорът на товарния камион са задържани, докато иранският гражданин е предаден на Окръжната дирекция за управление на миграцията.

Ариф Коджабъйък СНИМКА: ФЕЙСБУК

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