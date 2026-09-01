Режат обществения транспорт в Тирана с 1/3 заради липса на компенсации за горива

Операторите на обществения транспорт в Тирана предупредиха, че намаляват автопарка си с 20-30 на сто от днес заради високи оперативни разходи и липса на компенсация за горива от държавата, съобщи албанското икономическо списание „Монитор". Транспортните дружества призоваха албанските институции спешно да предприемат мерки.

В средата на май албанското правителство одобри пакет за подкрепа на обществения транспорт заради високите цени на горивата в страната вследствие на кризата в Близкия изток. Пакетът влезе в сила със задна дата – от март 2026 г. и предвиждаше 50 албански леки (0,52 евро) компенсация за всеки литър гориво за всички дружества на обществения транспорт, които обслужват градски и междуградски линии.

По информация на „Монитор" обезщетението е обхващало месеците март, април и май, а транспортните дружества настояват още от май схемата за подкрепа за сектора да бъде удължена, пише БТА.

В няколко писма до албански институции през август операторите в сектора предупредиха, че не успяват да покрият оперативните си разходи заради поскъпването на горивата, а компенсацията за март, април и май не е била достатъчна, за да гарантира продължаването на предоставяната от тях услуга, пише източникът.