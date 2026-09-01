При руска атака е унищожен граничен пункт на Украйна с Румъния

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При руските атаки срещу Украйна тази нощ е унищожен граничният пункт Орливка, който свързва страната с Румъния, съобщава румънската телевизия Диджи 24.

Атака с дронове е унищожила граничния пункт, който свързва Украйна с румънския пункт Исакча чрез ферибот. Преминаването между Румъния и Украйна през този пункт е блокирано към момента, информира Диджи 24.

„През нощта Русия атакува с дронове тип „Шахед" международния пункт за преминаване с ферибот „Орливка", намиращ се на границата с Румъния. В резултат на атаката са регистрирани удари по сградата и територията на граничния пункт, избухнали са пожари, които са били локализирани от спасителните екипи", съобщи граничната служба на Украйна, цитирана от Диджи 24.

Граничният пункт е временно затворен, а процедурите по преминаване на граждани и превозни средства през „Орливка" са временно преустановени. Транспортните средства са пренасочвани към други гранични пунктове, а румънската страна е информирана за ситуацията, пише БТА.

Диджи 24 съобщава още, че при руските атаки през изминалата нощ в Украйна са загинали най-малко 12 души.