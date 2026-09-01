КМГ: Приходите от боксофиса в Китай през летния киносезон достигнаха 12,5 млрд. юана

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Според статистическите данни на Националната филмова администрация приходите от боксофиса през летния киносезон на 2026 г. са достигнали 12,5 млрд. юана, а броят на зрителите е 340 милиона. Това представлява съответно ръст от 4,45% и 5,86% спрямо същия период на миналата година. Делът на приходите от китайски филми е 71,71%.

Броят на прожекциите е достигнал 38,51 милиона, което е исторически рекорд. Средната цена на билет е 36,74 юана — най-ниската за летния киносезон от 2022 г. насам.

Към 31 август общият боксофис в Китай през 2026 г. е достигнал 28,21 млрд. юана, а броят на зрителите е 717 милиона.