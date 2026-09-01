КМГ: Проф. Захари Захариев: Срещите на ШОС и БРИКС променят цялостната геополитическа картина на съвременния свят (Видео)

Предстоящото посещение в Китай на българска делегация от представители на местната власт е поводът за специалното видео-интервю за КМГ с председателя на Българската национална асоциация „Един пояс, един път" проф. Захари Захариев. Поради важността на две събития през този месец, с участието на Китай и лично на председателя Си Дзинпин - започналата вече юбилейна среща на страните от ШОС в столицата на Киргизстан Бишкек, и предстоящата 18-ата среща на високо равнище на държавите от БРИКС в Ню Делхи в началото на разговора професорът подчертава значението в глобален мащаб на двете изключително важни събития с думите: „Двете срещи са знаменателни, преди всичко от гледна точка на задачите, които си поставят и които до голяма степен променят цялостната геополитическа картина на съвременния свят. Те дават нов поглед и върху международните икономически отношения. До голяма степен тези две събития ще предопределят и една по-завършена цялостна позиция за възможността да се създаде нов конституционен ред на взаимоотношения в световните дела."

Видеото вижте тук.