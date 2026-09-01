КМГ: Huawei отчита ръст на приходите от 9,55% през първата половина на годината

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Китайският технологичен гигант Huawei е реализирал приходи от 467,82 млрд. юана (69,6 млрд. долара) през първите шест месеца на годината, което е ръст от 9,55% на годишна база.

Разходите за научноизследователска и развойна дейност са достигнали рекордните за първото полугодие 121,38 млрд. юана – увеличение от 25,2%. Те представляват 25,94% от общите приходи на компанията.

Huawei продължава да увеличава инвестициите в стратегически области като свързаност, изчислителни технологии, облачни услуги, устройства, интелигентно шофиране и изкуствен интелект. Компанията планира да интегрира AI и функции за сигурност във всички свои продукти и мрежи.