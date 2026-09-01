КМГ: Хонконг е лидер в Азия по развитие на технологичната екосистема

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хонконг заема първо място в Азия и пето в света по развитие на технологичната си екосистема, показва съвместен анализ на Корпорацията на научните и технологични паркове на Хонконг и консултантската фирма CB Insights.

Градът получава 370 точки в класацията, която оценява стартиращи компании с висок потенциал за растеж и бъдещи компании еднорози по четири показателя – динамика на бизнеса, възможности за набиране на капитал, пазарен потенциал и лидерски капацитет. Докладът подчертава ролята на специализираните технологични клъстери в развитието на азиатската иновационна екосистема.

Анализът беше представен по повод 25-годишнината на Корпорацията на научните и технологични паркове на Хонконг.