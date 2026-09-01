Меркел представя автобиографичната си книга в Букурещ

Бившият канцлер на Германия Ангела Меркел ще бъде днес в Букурещ, където ще представи автобиографичната си книга „Свобода. Спомени 1954-2021", съобщава агенция Аджерпрес.

Събитието ще се състои тази вечер в 19:00 ч. в Румънския атенеум под формата на публичен диалог между Ангела Меркел и журналиста и дипломат Емил Хурезяну, който е бивш външен министър, съобщава издателство „Литера".

Книгата на Ангела Меркел предлага уникален поглед към „лабиринтите на властта" и е „категорична защита на свободата", посочва издателство „Литера".

Мемоарите са написани съвместно с дългогодишната политическа съветничка на Ангела Меркел - Беате Бауман. В тях г-жа Меркел разказва за живота си, разделен поравно между две държави и два свята: 35 години в Германската демократична република (ГДР) и 35 години в обединена Германия, отбелязва издателство "Литера".

"С максимална откровеност Ангела Меркел разказва за детството, младостта и обучението си в ГДР и говори за драматичната 1989 г., белязана от падането на Берлинската стена, както и за началото на политическия си живот. Тя ни позволява да присъстваме на срещите и разговорите, които е водила с най-влиятелните лидери на света. Тръгвайки от повратните моменти в националната, но също и в европейската и международната история, тя разкрива ясно и прецизно как са били вземани решенията, оформили настоящето, в което живеем", посочва издателството.

Книгата „Свобода. Спомени 1954–2021" е издадена в международен мащаб през 2024 г. в над 30 държави, а Букурещ е сред малкото места по света, които Ангела Меркел е избрала да посети лично, наред със знакови столици като Берлин, Вашингтон, Будапеща и Атина.

В рамките на посещението си в Букурещ Ангела Меркел ще бъде приета в президентския дворец „Котрочени" в 12:30 ч. от президента Никушор Дан, информира още Аджерпрес.