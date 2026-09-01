Скрити камери снимали клиенти в козметичен център в Истанбул

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Скандал с незаконно заснемане на клиенти разтърси Турция, след като в козметичен център в истанбулския квартал Батъркьой бе разкрита мрежа за записване и продажба на кадри от съблекални и процедурни помещения, съобщи вестник „Хюриет".

Здравното министерство на Турция незабавно е отнело лиценза на обекта и е преустановило дейността му, а полицията е иззела над 14 хиляди видеоклипа, заснети със скрити камери в обекта.

Арестувани са собственикът на центъра и лицето, монтирало скритите камери.

Мащабът на иззетия архив показва, че не става въпрос за единичен случай, а за организирана престъпна схема за търговия с лични данни и неправомерно придобито съдържание, пише изданието, цитирайки експерта по киберсигурност Осман Демирджан.

„Схемата обикновено започва с безплатно споделяне на малък брой изображения, за да се привлекат купувачи. След това се предлагат платени абонаменти, единични продажби или достъп до цели масиви от файлове. Често купувачите препродават съдържанието, което създава вторична и третична мрежа на разпространение", посочва специалистът пред „Хюриет".

Според Демирджан изземването на физическия носител или камера не гарантира пълното унищожаване на архива, тъй като записите могат паралелно да са прехвърляни към облачни сървъри или бази данни извън страната, пише БТА.

Само преди месеци в Пазарджик при полицейска акция в козметично студио бяха открити скрити камери и микрофони, маскирани зад огледала и противопожарни кранове в три от стаите за процедури. Устройствата са записвали клиентите в момент на разголване. Сред тайно заснеманите жертви се оказаха прокурорки, съдийки и други известни дами от местния елит.

Цялата техника и DVR-устройствата бяха иззети, а по случая беше образувано досъдебно производство за нарушаване на личното пространство.