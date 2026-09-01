Социална програма праща на море румънци за 7 евро нощувка

До 30 септември румънските туристи могат да отседнат в хотели в черноморски курорти в страната на цени от 39 леи (7,42 евро) на нощувка на човек. Мярката е част от социалната програма „Крайбрежие за всички" (Coastline for all – Litoralul pentru toți). Тя стартира преди няколко години и цели да помогне на тези, които искат ваканция на Черно море, но не могат да си я позволят през активния сезон.

Федерацията на румънските работодатели в туризма (FPTR) всяка година дава възможност на хотели с две, три и четири звезди от всички курорти на румънското крайбрежие да се присъединят към тази програма, а туристическите пакети са до 70 процента по-евтини, пише БТА.

Най-ниската обявена до момента цена за нощувка на човек в хотел е в курота Ефорие Норд - 39 леи, а най-високата е в Мангалия – 108 леи (20,54 eвро).

Организаторите препоръчват на туристите, които искат да се възползват от тези специални оферти, да направят резервации, защото местата са ограничени и се разпродават бързо. Резервации могат да се правят директно в хотела, но също така и чрез туристически агенции.

Програмата „Крайбрежие за всички" се провежда за 49-и път и е единствената социална програма в Румъния, изцяло подкрепена от бизнес средата.

Въпреки че обхваща периода от 1 до 30 септември, някои обекти са представили оферти, валидни и през октомври.