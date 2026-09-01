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Иран: Ще започнем да спазваме ангажиментите си, ако САЩ върне меморандума от юни

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Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви днес, че страната му "незабавно" ще възобнови спазването на ангажиментите си, ако САЩ се върнат към меморандума за разбирателство, сключен през юни с цел прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Категорично заявявам, че ако САЩ се върнат към ангажиментите си по меморандума за разбирателство [...] Ислямска република Иран незабавно ще предприеме ответни мерки", заяви Пезешкиан по време на среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан, се съобщава на сайта на канцеларията на иранския президент.

Меморандумът за разбирателство имаше за цел да сложи траен край на войната между Техеран и Вашингтон, която избухна в края на февруари след американски и израелски удари срещу Ислямската република.

По-късно през юли споразумението се провали, като двете страни се обвиняваха взаимно, че са нарушили неговите условия.

Изявленията на Пезешкиан идват в момент, когато контролът над Ормузкия проток остава основен въпрос на разногласие между Иран и САЩ, които вчера възобновиха размяната на удари след месец на относително затишие, пише БТА. 

Техеран е затворил този стратегически морски път, като в същото време твърди, че ще възобнови ангажиментите си по споразумението, по-специално като отвори отново Ормузкия проток, ако САЩ направят същото.

Иранският външен министър Абас Аракчи вече заяви вчера, че "САЩ трябва да се върнат към ангажиментите си и към това, което техният президент е подписал" в рамките на споразумението.

"В такъв случай всичко може да бъде върнато в нормалното русло", увери министърът.

Иранският президент Масуд Пезешкиан Снимка: Екс/ @drpezeshkian

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