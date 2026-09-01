Иран: Ще започнем да спазваме ангажиментите си, ако САЩ върне меморандума от юни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви днес, че страната му "незабавно" ще възобнови спазването на ангажиментите си, ако САЩ се върнат към меморандума за разбирателство, сключен през юни с цел прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Франс прес.

"Категорично заявявам, че ако САЩ се върнат към ангажиментите си по меморандума за разбирателство [...] Ислямска република Иран незабавно ще предприеме ответни мерки", заяви Пезешкиан по време на среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Киргизстан, се съобщава на сайта на канцеларията на иранския президент.

Меморандумът за разбирателство имаше за цел да сложи траен край на войната между Техеран и Вашингтон, която избухна в края на февруари след американски и израелски удари срещу Ислямската република.

По-късно през юли споразумението се провали, като двете страни се обвиняваха взаимно, че са нарушили неговите условия.

Изявленията на Пезешкиан идват в момент, когато контролът над Ормузкия проток остава основен въпрос на разногласие между Иран и САЩ, които вчера възобновиха размяната на удари след месец на относително затишие, пише БТА.

Техеран е затворил този стратегически морски път, като в същото време твърди, че ще възобнови ангажиментите си по споразумението, по-специално като отвори отново Ормузкия проток, ако САЩ направят същото.

Иранският външен министър Абас Аракчи вече заяви вчера, че "САЩ трябва да се върнат към ангажиментите си и към това, което техният президент е подписал" в рамките на споразумението.

"В такъв случай всичко може да бъде върнато в нормалното русло", увери министърът.