"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Марката бе оценена от международно жури с водещи експерти в индустрията

Емблематичната марка водка FLIRT спечели две нови златни отличия от едни от най-престижните международни конкурси за високоалкохолни напитки – The Vodka Masters и The Travel Retail Masters. И двата конкурса са част от Global Spirits Masters Competitions, организирани от авторитетното международно издание The Spirits Business.

Отличията са поредното международно признание за FLIRT, която вече има 28 награди от редица водещи световни състезания.

Оценка „на сляпо“ от топексперти

The Vodka Masters и The Travel Retail Masters се провеждат чрез независими слепи дегустации, при които членовете на журито не знаят производителя или марката на оценяваните напитки. Така водещ критерий при избора остават качествата на самия продукт. В журито участват утвърдени специалисти от международната алкохолна индустрия, а отличията се присъждат на най-добрите напитки в отделните категории.

Резултатите от представянето на FLIRT ще бъдат отразени и в септемврийския брой на The Spirits Business – издание, което достига до над 50 000 професионалисти в бранша.

Двете нови златни отличия допълват колекцията от международни награди на FLIRT, сред които са медали от The Vodka Masters, San Francisco World Spirits Competition, International Spirits Challenge и други престижни конкурси.

У нас и на над 40 пазара

Международните успехи на FLIRT вървят паралелно с разширяването на глобалното присъствие на марката. Тя е част от експортното портфолио на VP Brands International – компания, чиито основни брандове се предлагат на над 40 международни пазара.

През 2026 г. FLIRT и уиски Black Ram бяха сред водещите марки, с които VP Brands International представи портфолиото си на Wine Paris. Компанията бе единственият производител от България със собствен щанд на едно от най-значимите международни изложения за вино и спиртни напитки.

На българския пазар FLIRT също запазва силните си позиции и е сред трите най-продавани марки водка.