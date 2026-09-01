Задържаха отново турски комедиант заради "обида на президента"

Турският стендъп комедиант Дениз Гьокташ бе отново задържан под стража, след като прокуратурата обжалва решението за неговото освобождаване, съобщи „Дойче веле",

Първоначално съдът реши Гьокташ да бъде пуснат на свобода по обвиненията за „обида на президента" и „подбуждане на обществеността към омраза и вражда", повдигнати заради негови хумористични шоу - изяви. Впоследствие обаче срещу него бе заведено ново дело – за „хвалба на престъпление и престъпник" във връзка с негови шеги.

Преди да бъде физически освободен от затвора, съдът уважи протеста на прокуратурата и отново наложи мярка за неотклонение „задържане под стража". Така Гьокташ остава в ареста, като срещу него се водят производства по общо три отделни обвинения.

В писмо от затвора комедиантът коментира ситуацията с присъщия си черен хумор, като заяви, че здравето и психиката и настроението му са в добро състояние и че не възнамерява да напуска Турция или да спре да се занимава с комедия.

Обвинението, отправено срещу Гьокташ, е за „публично оскърбяване на религиозните ценности, споделяни от част от населението", пише БТА.

Спектакълът „Мъртво море" беше качен в Ютюб канала на артиста на 24 юни и за една седмица беше гледан 8,5 милиона пъти. Достъпът до някои публикации в мрежата Екс, съдържащи откъси от шоуто на Гьокташ, в което се съдържа политически хумор, беше блокиран с мотиви за „защита на националната сигурност и обществения ред", уточнява медията.