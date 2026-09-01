Зеленски: 12 души са загинали при руска атака тази нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При руската нощна атака срещу Украйна загинаха 12 души. Сред загиналите е и индийски гражданин, съобщи агенция Укринформ, позовавайки се на публикация във Фейсбук на украинския президент Володимир Зеленски.

Още от ранните часове на нощта в много градове и други населени места се полагат усилия за справяне с последствията от руската атака, като само в Киев и околностите му са мобилизирани близо 350 спасители.

"При атаката бяха изстреляни значителен брой дронове с реактивни двигатели и балистични ракети. За съжаление, бяха нанесени щети на жилищна и гражданска инфраструктура. В Бориспол беше повредена обикновена пететажна жилищна сграда. Петдесет души бяха евакуирани. На мястото са пристигнали съответните служби за спешна помощ. Засегнати бяха и търговски обекти. Като цяло в града загинаха четирима души, а 13 бяха ранени. Изказвам съболезнования", заяви Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че от снощи в Одеса и околностите продължават атаките с управляеми бомби и дронове. Хиляди домакинства останаха без ток и се полагат усилия за възможно най-бързото възстановяване на електроснабдяването за жителите.

Русия също така умишлено нанесе щети на граничен пункт с Румъния, както и на експортна инфраструктура. В Киев при удари по железопътно депо загинаха седем души, каза той.

Зеленски добави, че са били атакувани областите Херсонска, Донецка, Запорожка, Харковска, Черниговска, Житомирска, Сумска и Днепропетровска.