КМГ: Си Дзинпин: С действията на ШОС да се водят реформата и усъвършенстването на глобалното управление

Днес председателят Си Дзинпин присъства в Бишкек на срещата „Шанхайска организация за сътрудничество+" и произнесе реч, в която посочи, че Китай, като отговорна голяма държава, активно се застъпва за равноправна и подредена многополюсност в света.

По думите му, равенството на суверенитета и взаимното уважение са основни принципи, балансираността и подредеността, както и спазването на върховенството на закона, са неизбежни изисквания, многостранността, диалогът и консултациите са ключов път, а взаимната изгода и всеобщото благоденствие и приобщаване са посоката на развитие.

Си Дзинпин отбеляза, че след 25 години развитие Шанхайската организация за сътрудничество успешно е създала модел за отношения между големи, съседни държави и такива с различен размер, както и успешно е обединила силите за развитие на близо половината от световното население и една четвърт от световния икономически обем.

В речта си китайският лидер отправи три предложения за по-пълноценното използване на ролята на Шанхайската организация за сътрудничество. Първо, чрез „силата на ШОС" да се стимулират просперитетът и съвместното развитие на Евразийския континент. Второ, чрез „мъдростта на ШОС" да се насърчат развитието и укрепването на „Глобалния юг". Трето, чрез „действията на ШОС" да се водят реформата и усъвършенстването на глобалното управление.