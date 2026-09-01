Захарова: Русия не е участвала в миграционната криза в Испания

Няма доказателства, които да потвърждават участие на Русия в миграционната криза в Испания, заяви днес говорителката на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Така тя отговори на коментара на испанския премиер Педро Санчес за предполагаемо участие на Москва в миграционната криза в испанския ексклав Сеута, пише БТА.

"Когато има обвинения, трябва да има и каквито и да е факти, които след това трябва да бъдат проверени и едва след това обвиненията може да се разглеждат сериозно. Без доказателства, без материали, подкрепени с числа, дати и имена, просто няма доказателства в подкрепа (на обвиненията)", отбеляза Захарова.

По думите ѝ Мадрид е могъл да се обърне към Москва по този въпрос по съществуващите комуникационни канали, но вместо това е предпочел да „прибегне към микрофона".