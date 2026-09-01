Новият крал на Норвегия Хокон VIII положи клетва пред парламента (Видео, снимки)

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Новият крал на Норвегия Хокон VIII официално положи клетва за вярност към конституцията пред парламента на страната. На церемонията присъства и съпругата му – кралица Мете-Марит.

53-годишният Хокон наследи короната след смъртта на своя баща Харалд V, който почина на 28 август на 89-годишна възраст, пише stortinget.no.

Хокон VIII застава начело на норвежката монархия в момент, когато обществената подкрепа за нея отново нараства. Според ново проучване на Norstat, проведено през уикенда след смъртта на Харалд V и публикувано от обществената телевизия NRK, 72% от норвежците искат страната да остане монархия.

Това представлява увеличение с осем процентни пункта спрямо предишното проучване, проведено през май. 20% от анкетираните предпочитат друга форма на държавно управление, а 8% не са изразили категорично мнение.

Само няколко месеца по-рано отношението към монархията е било значително по-различно. През февруари подкрепата е спаднала до 60% – най-ниското ниво, регистрирано в проучванията. Тогава 27% от участниците са заявили, че предпочитат друга форма на управление.

Спадът в подкрепата дойде на фона на поредица от скандали, които поставиха норвежкото кралско семейство под сериозен обществен натиск. Сред тях беше и случаят, свързан с кралица Мете-Марит и разкритията за миналите ѝ контакти с американския финансист Джефри Епстийн, осъден за сексуални престъпления.

Сериозно отражение върху имиджа на кралското семейство имаха и съдебните проблеми на сина на Мете-Марит – Мариус Борг Хьойби. Той е роден от нейна предишна връзка, преди тя да се омъжи за Хокон през 2001 г.

29-годишният Хьойби беше осъден на четири години затвор за две изнасилвания, както и по още 32 обвинения, сред които за насилие срещу бивша партньорка. По обвиненията за други две предполагаеми изнасилвания той беше оправдан. Хьойби обжалва присъдата.

Докато очаква разглеждането на жалбата, той се намира под домашен арест и носи електронна гривна. Въпреки ограниченията Хьойби е получил разрешение да посети Харалд V в болницата ден преди смъртта на краля.

На 31 август той беше сред хората, които пренесоха тленните останки на покойния монарх до параклиса на Кралския дворец в Осло. Хьойби ще има право да присъства и на погребението на Харалд V, което е насрочено за 9 септември.

Новият крал на Норвегия Хокон VIII пристига на церемонията, за да положи клетва пред парламента СНИМКА: Ройтерс