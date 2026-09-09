Хуманоидните роботи не са достатъчно умни, за да отнемат работата ви, или поне засега

Хуманоидните роботи вече играят футбол, танцуват и дори се бият помежду си на международни състезания.

Това видяха хиляди зрители на състезанието по роботика и изкуствен интелект RoboCup 2026, което се проведе през юли в Южна Корея. Зад впечатляващите демонстрации обаче се крие една много различна реалност. Няколко месеца преди състезанието в тренировъчен център в Южен Китай роботите едва успяваха да се справят с нискоквалифицирани задачи, а се предполага, че някой ден те трябва да заменят хората във фабриките и да се справят с решаването на по-сложни проблеми.

Тренирането на хуманоидните роботи е досадна и пипкава работа за инструкторите, които насочват движенията им с устройства за дистанционно управление. Засега ги обучават на лесни задачи като сортиране на каси, опаковане на нудъли и приготвяне на кафе. Роботите обаче са бавни и непохватни. За начинаещ инструктор са нужни средно 300 опита, за да научи робота на едно правилно движение. При опитен инструктор това се случва веднъж на всеки 50 опита.

Обучение на хуманоидни роботи в Китай СНИМКИ: РОЙТЕРС

През октомври миналата година UBTech спечели обществена поръчка за 18 милиона долара за оборудване на тренировъчния център в Лиуджоу (град в Южен Китай) с хуманоидни роботи и необходимия хардуер. Целта е да се събират данни, с които да се обучава т.нар. въплътен изкуствен интелект. Това са системи, които могат да възприемат заобикалящия ги физически свят, да вземат решения и да действат в него. Инструкторите виждат света през "очите" на робота с помощта на специални VR очила, а ръчни контролери със сензори превръщат движенията им в движения на машината. Подобно обучение един ден може да помогне за решаването на сериозен проблем.

Населението на Китай застарява и намалява, а това постепенно подкопава едно от основните предимства на индустрията на страната, а именно огромният брой работници. Междувременно китайски военни изследователи проучват и възможностите за използване на роботиката и изкуствения интелект в бъдещи бойни системи. Центърът в Лиуджоу се надява да продава събраните данни на фабрики, които разработват и използват роботи. Засега обаче проектът, който разчита до голяма степен на държавни субсидии, няма ясен път към печалба. Трима служители посочват като основни проблеми високите разходи за поддръжка и ниските цени на данните на все още неразвития пазар.

Центърът е показателен за едно от основните противоречия в китайската надпревара за хуманоидни роботи: държавните инвестиции и производственият капацитет растат много по-бързо от реалните възможности на машините.

Роботите впечатляват публиката с кунг-фу, танци и боксови демонстрации, които ги превръщат в интернет сензации. Когато обаче трябва да изпълняват реални задачи извън предварителен сценарий, възможностите им са доста по-ограничени.

Хуманоиден робот на Unitree Robotics участва в състезание по ушу на Световните игри за хуманоидни роботи 2026 г. в в Пекин, Китай СНИМКА: РОЙТЕРС

Макар китайските производители да създават роботи с хардуер от световно ниво, машините все още не са достатъчно интелигентни, за да се справят с широк спектър от задачи. Това ограничава практическото им приложение, смятат представители на индустрията и изследователи. Особено трудно за роботите е да се справят със ситуации, в които трябва да проявят интуиция или да се отклонят от предварително зададената последователност от действия.

"IQ-то на роботите е твърде ниско", заяви Танг Уенбин, съосновател и главен изпълнителен директор на компанията за роботика Yuanli Lingji, по време на конференция през март. И допълни: "Голяма част от това, което виждаме, е танц, представен като работа."

Стотици корпоративни документи, данни от обществени поръчки, посещения във фабрики и тренировъчни центрове, както и интервюта с ръководители на компании, инвеститори и изследователи очертават една и съща картина: пропастта между амбициите на Китай и реалните възможности на хуманоидните роботи се увеличава. Производственият капацитет вече изпреварва търсенето, ключови компании разчитат на държавни субсидии, а цените продължават да падат, отбелязва "Ройтерс".

Според BofA Global Research през миналата година в света са доставени около 20 хил. хуманоидни робота. Китайските производители са отговорни за 95% от тях. През юли Ган Сяобин, представител на китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии, заяви, че страната очаква да произведе повече от 100 хил. хуманоиди през тази година. BofA прогнозира, че до 2030 г. годишните доставки в световен мащаб ще достигнат 1,2 милиона.

Доминирането на Китай във веригата за доставки има последици, които надхвърлят търговската конкуренция. През юли администрацията на американския президент Доналд Тръмп забрани вноса на нови китайски хуманоиди, като се позова на необходимостта да защити американската индустрия за изкуствен интелект от потенциални заплахи и кибератаки. Стратегията на Пекин напомня подхода, който Китай вече използва при електромобилите и соларните панели: държавата субсидира стратегически сектор, изгражда производствен капацитет още в началото и насърчава ожесточена конкуренция, която постепенно сваля цените. Тази политика помогна на Китай да се превърне в световен лидер в редица индустрии.

При хуманоидите обаче ситуацията е различна. Технологията все още не е достатъчно развита, търсенето е ограничено, а проблемите с прецизността, надеждността, интелигентността и цената не са решени. Освен това държавните структури едновременно финансират развитието на хуманоидите и купуват самите роботи. Така търсенето изглежда по-голямо, отколкото би било при изцяло пазарни условия. Това поставя подводни камъни пред китайската икономика.

Някои експерти дори поставят под въпрос самата идея за хуманоидни роботи за универсална употреба. За много задачи в производството роботизираните ръце са по-евтини, по-надеждни и вече широко използвани.

"Икономиката не подкрепя масовото внедряване засега", казва анализаторът По Джао, автор на бюлетина Hello China Tech. Според него обаче инвеститорите в Китай оценяват хуманоидната технология изключително високо, защото залагат на бъдещите ползи от нея. Той вижда потенциалното ѝ приложение в жилищата и домовете за възрастни хора, където машините с човешки облик биха могли да използват стълби, врати и инструменти без затруднения. В близко бъдеще обаче те ще продължат да се използват за опасна, повтаряща се и структурирана работа.

В Китай има повече от 150 компании, разработващи хуманоидни роботи, според Националната комисия за развитие и реформи. Това е повече от броя на китайските марки електромобили. През ноември комисията предупреди, че компаниите се впускат масово в разработването на хуманоидни роботи, преди технологията и бизнес моделите да са достатъчно развити. Само през първата половина на тази година китайските власти са похарчили най-малко 230 милиона долара за хуманоидни роботи и свързано с тях оборудване. За сравнение, година по-рано сумата е била 62 милиона долара, а през първата половина на 2024 г. – едва 6 милиона долара. През юни китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии и регулаторът на държавните активи обявиха, че ще изискат от 10 провинции да определят поне по 20 места за обучение на хуманоиди и системи с изкуствен интелект в реална среда.

През април електроенергийната компания State Grid обяви планове да инвестира 1 милиард долара в хуманоиди с изкуствен интелект, двуръки роботи и роботизирани кучета за поддръжка на електропреносната мрежа и инспекции на подстанции. Според държавните медии всяка машина би могла да спести между 74 хил. и 119 хил. долара годишно от разходи за работна ръка, като същевременно ограничи излагането на хора на опасни условия.

Властите в Шънджън, един от водещите технологични центрове в Китай, имат амбициозната цел до следващата година да създадат индустриален център на стойност 15 милиарда долара, в който да се съберат над 1200 компании, разработващи роботи и системи с т.нар. въплътен изкуствен интелект.

Привържениците на тази политика твърдят, че тя ще помогне на китайските компании да изградят евтини вериги за доставки и да събират данни за обучение по-бързо от чуждестранните конкуренти, сред които е и Tesla. Но този подход крие сериозни рискове за инвеститорите и местните власти. Според Лизи Лий от Asia Society Policy Institute стратегията на Китай е да „започне Игрите на глада", като създаде изкуствено свръхконкурентен пазар, който ускорява развитието и иновациите. В други индустрии този модел е водил до продължителен спад на цените. В резултат почти всички компании, както китайски, така и чуждестранни, губят възможността да печелят, докато накрая остават само няколко глобално конкурентоспособни играчи.

"Разхищението не е случайност в този модел. То е част от механизма за откриване на победителите. Свръхпроизводственият капацитет обаче лесно се създава, но трудно се премахва", казва Лий.

Засега UBTech и Unitree изглеждат сред компаниите с най-голям шанс да оцелеят. Unitree е най-големият производител на роботизирани кучета в света и вторият по големина производител на хуманоиди. Компанията се превърна в един от основните показатели за това доколко инвеститорите вярват в бъдещето на сектора. Акциите на Unitree поскъпнаха повече от пет пъти още в първия ден на търговията си на борсата в Шанхай на 19 август, което оцени компанията на около 50 милиарда долара. Впоследствие цената им се понижи.

Китайските компании за въплътен изкуствен интелект, които също планират да излязат на борсата и да предложат акциите си на инвеститори за първи път, следят внимателно как се развива Unitree. От представянето на компанията зависи и как инвеститорите ще гледат на целия сектор. Затова те се опитват да разберат кои производители на роботи вече имат реален бизнес и приходи и кои разчитат най-вече на обещания за бъдещ растеж.

Засега основният двигател на пазара са държавните покупки и субсидиите, а не реалното търсене от бизнеса. Китайското индустриално министерство и регулаторът на държавните активи обещаха специална подкрепа за регионите и компаниите със силни програми за обучение на роботи. Подобно на случилото се в началото на надпреварата при електромобилите, местните власти се състезават да създадат свои лидери в роботиката.

Пекин също се опитва да ускори развитието на сектора. Технологичната зона E-Town, известна още като Иджуан, предлага на компаниите различни стимули, като субсидии при продажба на роботи, безплатни работни пространства, достъп до изчислителни ресурси и ваучери за закупуване на данни, необходими за обучението на роботите. Именно в тази зона през май производителят на компоненти Lingyi iTech откри нова мащабна фабрика. В нея се произвеждат компоненти, сглобяват се роботи и се извършват тестове за различни производители. Първоначалната цел е производството на 10 000 робота с въплътен интелект годишно, като до 2030 г. капацитетът трябва да достигне 500 000. Филип Янг, вицепрезидент на Lingyi, заяви през май, че подкрепата на местните власти е позволила на завода да премине от планиране към производство само за четири месеца. Финансовите отчети на компаниите от сектора показват колко важна е държавната подкрепа за тях.

Базираната в Ханджоу Deep Robotics, производител на индустриални роботи с четири крака и роботи на колела, е обявила, че субсидиите са представлявали около 42% от нетната ѝ печалба от 4,2 милиона долара през миналата година. Компанията е продала само четири хуманоидни робота през 2024 и 2025 г. UBTech, от своя страна, е получила през последното тримесечие на миналата година нови договори за най-малко 123 милиона долара за доставка на хуманоидни роботи и свързани технологии на държавни предприятия. Тези договори надхвърлят общите приходи на компанията от хуманоиди за цялата 2025 г., които са 122 милиона долара. През миналата година UBTech е доставила 1079 хуманоидни робота в реален човешки размер.

Ожесточената конкуренция вече сваля цените. Според американската инвестиционна банка Morgan Stanley средната цена на хуманоид ще спадне с 15% през 2026 г., преди постепенно да се възстанови. Средната цена на хуманоид с човешки размери на Leju Robotics – Kuavo, е паднала с 26% през 2025 г. до около 46 хил. долара. А танцуващите роботи, които компаниите наемат за рекламни събития, вече струват между 440 и 600 долара на ден. Само преди година цената им е била 1500 долара, според Кевин Ли, директор "Маркетинг" на китайската платформа за отдаване на роботи под наем Sharebot.

Китайската надпревара за хуманоиди до голяма степен се развива на фона на впечатляващи демонстрации. Роботи танцуват и се боксират по телевизията, за да символизират концепцията на президента Си Дзинпин за "нови качествени производителни сили", т.е. икономически растеж, основан на технологични иновации и модерно производство.

Хуманоидни роботи на Unitree Robotics демонстрират групов танц по време на Световната конференция по роботика 2026 в Пекин, Китай СНИМКИ: РОЙТЕРС

Но зад спектакъла стои един много по-важен въпрос - могат ли тези машини да създават достатъчно, за да оправдаят цената си? За ръководителите на фабрики основните показатели са колко дълго роботът може да работи без прекъсване и колко добре изпълнява задачите си.

Масовите роботизирани ръце обикновено се справят по-добре от хуманоидите, твърди Рейчъл Тан, генерален секретар на Shenzhen Robotics Association. В автомобилната индустрия на Китай производствените линии вече са пълни с промишлени роботи. Те са по-бързи от хуманоидите и по-лесни за управление, посочват представители на сектора. В завода за електромобили на Xiaomi в Пекин 91% от процеса по сглобяване е автоматизиран, съобщава компанията. В цеха за каросерии работят повече от 700 промишлени робота, които извършват точково заваряване, занитване и лепене.

Xiaomi също така обучава хуманоидни роботи да изпълняват задачи като поставяне на гайки. Марката Zeekr на Geely си партнира с UBTech, за да тества хуманоиди във фабриката си в Нинбо. Роботите са използвани за сортиране на материали, преместване на кутии и работа с компоненти. Засега обаче роботизираните ръце и автоматизираните превозни средства изпълняват всички ключови задачи на действащата поточна линия, заяви Geely.

Първите реални търговски приложения на хуманоидите вече се появяват. Производителят Galbot внедрява роботи в аптеки в над 20 китайски града, за да компенсира недостига на персонал и да отговори на търсенето на доставки на лекарства. В пекинска аптека роботът получава дигитална поръчка, намира съответния продукт и го взема от рафта. Машината има глава, ръце и торс, но се движи върху основа на колела. Камери, включително една на китката, работят заедно със захват и вакуумен накрайник, за да разпознаят и вземат нужния продукт.

По думите на Джао Юли, директор "Стратегия" в Galbot, роботът може да намери и подготви един продукт за около минута. Типичната аптека разполага с между 5000 и 6000 различни продукта на площ от 30 до 50 квадратни метра. Това превръща намирането и вземането на лекарства в повтаряща се задача, която може да бъде автоматизирана. По данни на Galbot роботите успяват в повече от 95% от случаите. Повечето грешки възникват при опита да бъде хванат продуктът, а не при избора на грешния артикул. Компанията не е сравнявала скоростта на роботите с тази на хората, но смята, че възможността машините да работят непрекъснато може да ги направи също толкова или дори по-ефективни в дългосрочен план.

Това е важно, защото "мозъкът" на хуманоидния робот е много по-различен от този на чатбота. DeepSeek и Kimi например използват големи езикови модели, които обработват огромни количества текст. Един робот във фабрика трябва да обработва огромно количество визуална информация и да превръща видяното във физическо действие, като например да хване парче плат или да регулира силата, с която завива винт. Компаниите наричат тези системи модели за зрение, език и действие. Те са много по-трудни за обучение от големите езикови модели и все още са в по-ранен етап на развитие.

Причината е проста: роботите трябва да бъдат обучавани в реалния свят в продължение на хиляди часове. И тук се появява сериозен проблем. Машините трудно се адаптират към промени в средата. Робот може да изпълни задача правилно след обучение на една работна станция, но да се провали, ако се промени предметът, осветлението, ъгълът, повърхността, времето или оборудването.

"Най-големите трудности идват в последните 10 сантиметра – а след това в последния сантиметър, дори в последния милиметър", казва Дзя Баосюн, изследовател в Пекинския институт за общ изкуствен интелект.

Китайската стратегия за развитие на хуманоидите се основава на проста логика: колкото повече роботи се обучават, толкова повече данни се събират. Необходимо е свръхпроизводство за подобряването на въплътения изкуствен интелект, смята Робърт Ву, технологичен инвеститор от Шанхай и главен изпълнителен директор на Baiguan.

"За да създадете тази технология, първо ви трябват данни. А за да получите данни, ви е необходима огромна база от роботи, които да ги събират", казва той. В момента секторът разполага с около 500 хил. часа висококачествени тренировъчни данни. За да постигнат роботите истински физически интелект обаче, ще са необходими около 100 милиона часа, според оценки на индустрията, цитирани от анализатора По Джао. Това означава огромен дефицит, който нито капиталът, нито увеличаването на броя на роботите могат да запълнят бързо, посочва той.

Други компании се опитват да подобрят самия "мозък" на роботите. Китайският стартъп X Square Robot например заяви през април, че обучава моделите си с данни, събрани в 100 домакинства. Така роботите се сблъскват с различно осветление, безпорядък и непознати предмети, тоест условия, които могат да ги затруднят, ако преди това са били обучавани само в контролирана среда.

Много основатели на компании за роботика и инвеститори очакват секторът да започне да се свива в края на 2026 или през 2027 г., като част от компаниите отпаднат от пазара. Те предполагат, че китайските власти постепенно ще ограничат субсидиите и ще насочат подкрепата си към най-силните компании.

"Всяка една от тези компании знае, че крайната търговска цел все още е далеч", казва инвеститорът Ву. „Затова отчаяно се опитват да привлекат колкото се може повече капитал сега, за да си купят достатъчно време, за да оцелеят след спукването на балона." Китайските компоненти за роботи вече стават все по-евтини, докато чуждестранните им конкуренти не успяват да предложат същото, твърди Минг Лий от BofA Global Research.

Цените на Tesla са показателен пример. Хуманоидът Optimus все още не се продава публично. Главният изпълнителен директор Илон Мъск е посочвал цена от около 20 000 долара като дългосрочна цел при мащабно производство. Morgan Stanley обаче оцени миналата година разходите само за компонентите на малка серия Optimus Gen 2 на между 50 000 и 60 000 долара. Според някои анализатори китайската роботизирана индустрия вероятно ще запази глобалното си предимство, дори ако много компании не успеят да оцелеят в предстоящото преструктуриране на сектора. Дори ако част от производителите на хуманоидни роботи фалират, китайската мрежа от доставчици и производители вероятно ще се запази. Това може да остави чуждестранните конкуренти зависими от китайския хардуер.

Подобно явление се забеляза в Южна Корея през юли по време на RoboCup 2026. На състезанието отбори от хуманоидни роботи играха футбол един срещу друг. В миналото участниците са носели собствени роботи на ежегодното международно състезание по роботика и изкуствен интелект. Сега обаче почти всички използват китайски машини, заяви Ким Хо-джун, мениджър в южнокорейския производител AeiROBOT.

Въпреки огромното си производствено предимство Китай все още е изправен пред основен проблем: хуманоидите са прекалено бавни и допускат твърде много грешки, за да бъдат използвани масово в бизнеса. Това ясно личи и в тренировъчния център в Лючжоу, където роботите все още се затрудняват дори с прости задачи като пренасянето на каси. Според служител на центъра машините в момента изпълняват подобни задачи с едва 20% от скоростта или производителността на човек. Според него обаче разликата може да бъде преодоляна в рамките на следващите две до три години.