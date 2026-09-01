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Путин към иранския президент: Солидарни сме с народа ви

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Масуд Пезешкиан и Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин заяви на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан в киргизстанската столица Бишкек, че Москва е солидарна с иранския народ в защитата на неговите интереси, съобщиха световните агенции.

Путин заяви също, че Русия и Иран ще запазят икономическите и търговските си отношения въпреки настоящата военна и политическа обстановка.

От своя страна Пезешкиан благодари на Москва за позицията ѝ по отношение на войната и произтичащите от нея санкции. Той заяви, че Техеран и Москва могат да се противопоставят на "едностранчивостта" във външната политика на САЩ.

Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек. Това е първата им среща от началото на войната в Близкия изток, пише БТА. 

Според иранското президентство двамата са обсъдили състоянието на двустранните отношения и начините за укрепване и разширяване на сътрудничеството в различни области.

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

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