Удариха ключова германска подстанция със самоделни ракети

Няколко самоделни ракети, оборудвани с експлозиви, са били изстреляни тази сутрин срещу електрическа подстанция в община Турнов-Прайлак, в германската провинция Бранденбург. Съоръжението е част от електропреносната мрежа в района на Лаузиц и се намира в непосредствена близост до въглищната електроцентрала „Йеншвалде", една от големите централи в Германия с инсталирана мощност от 1500 мегавата, пише Евронюз.

По информация на Märkische Allgemeine Zeitung, по подстанцията са нанесени няколко директни удара. На място са изпратени специализирани екипи за обезвреждане на взривни устройства, които са открили и неутрализирали и допълнителни неизбухнали устройства.

Полицията и Криминалната служба на Бранденбург са потвърдили, че на мястото са открити „неконвенционални взривни и запалителни устройства". Районът около подстанцията е отцепен, а разследването е поето от компетентните органи. Извършителите засега остават неизвестни и се издирват.

Електропреносният оператор 50Hertz съобщи, че са били повредени няколко участъка от мрежата и е имало краткотрайно прекъсване на електрозахранването. По-късно всички линии са възстановили нормалната си работа. По първоначални данни предполагаемата цел е била да бъде предизвикано мащабно прекъсване на електрозахранването в района на електроцентралата, но това не се е случило.

Няма данни за пострадали хора, потвърждават полицията и операторът LEAG. Властите призовават гражданите да подават сигнали при забелязване на съмнителни лица или действия в района.

Районът около „Йеншвалде" и свързаната с нея енергийна мрежа от години е в центъра на споровете за добива на кафяви въглища и климатичната политика на страната. Обектите в района са били обект на протести и саботажи, но използването на самоделни ракети с експлозиви представлява значително по-сериозна форма на атака.

Случаят идва на фона на друг сериозен инцидент с критична инфраструктура в Германия. В началото на август на летището в Лайпциг беше открит дрон с прикрепено взривно устройство в близост до украински товарен самолет, превозващ военни боеприпаси. И тогава, както и сега, германските власти разследват възможен умишлен опит за атака срещу ключов обект.

На 4 срещу 5 август на летището служител е забелязал дрон в района на товарните самолети „Антонов". Към него е било прикрепено взривно устройство. Заради инцидента летището временно е преустановило работа, а разследването е поето от германските служби заради подозрения за опит за атентат срещу критична транспортна инфраструктура.

По-късно разследването показа, че случаят е бил по-сериозен. Според германски медии дронът е бил оборудван с високовзривно вещество, използвано от военните. Оказало се също, че един от украинските товарни „Антонов"-и, в близост до който е открит дронът, е превозвал военни боеприпаси. Според разследващите вероятната цел е била именно самолетът.

Случаят обаче не приключва с откриването на първия дрон. Германските власти са открили втори, а впоследствие и трети дрон, както и предполагаеми допълнителни взривни вещества. При разследването е намерена и антена, за която службите смятат, че може да е била използвана като усилвател на сигнала за дистанционно управление на дрона.