Домбровскис: Неуместно е присъствието на руския финансов министър на срещата на Г-20

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Европейският съюз определи като неуместно присъствието на руския министър на финансите Антон Силуанов на срещата на Г-20, която се провежда в американския град Ашвил, щата Северна Каролина. Това заяви днес заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран от Франс прес. Той допълни, че „не е моментът за нормализиране“ на отношенията с Москва.

„Не е моментът да нормализираме отношенията с Русия или руското присъствие на подобни срещи“, заяви Валдис Домбровскис по време на срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-20.

„Лично на мен винаги ми е било трудно да обсъждам чувствителни въпроси с представители на режими, които водят война и ежедневно убиват цивилни“, добави Домбровскис, визирайки войната в Украйна.

Еврокомисарят даде пресконференция малко преди възобновяването на разговорите в последния ден от срещата на финансовите министри на Г-20 в САЩ.

Вчерашните разговори бяха белязани от изненадващата поява на руския министър на финансите Антон Силуанов, който се присъедини към голямата овална маса, около която бяха събрани десетки делегати.

Той проведе и лична среща с министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт, който е домакин на срещата и една от водещите фигури в администрацията на президента Доналд Тръмп, пише БТА.

След началото на втория си мандат като президент на САЩ Тръмп предприе политика на сближаване с Москва, което предизвиква недоволството на ЕС, подкрепящ Украйна.

Вчера ЕС настоя руският финансов министър Антон Силуанов да не участва в традиционната обща снимка на участниците в срещата и в крайна сметка издейства това.

На пресконференцията си Домбровскис също съобщи, че е „призовал настоятелно“ колегите си да увеличат финансовата помощ за Украйна.