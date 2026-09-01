Нетаняху не бил информиран, че предстои атаката на „Хамас” на 7 октомври 2023 г.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че преди безпрецедентната атака на „Хамас" на 7 октомври 2023 г. е имало множество предупредителни сигнали за предстоящо нападение, но той не е бил информиран за тях.

По думите на израелския премиер висшето военно и разузнавателно ръководство е разполагало с информация за възможно нападение, но се е опасявало, че той ще нареди мащабен военен отговор.

На 7 октомври 2023 г. „Хамас" извърши внезапна и мащабна атака срещу Южен Израел, която започна с масиран ракетен обстрел от ивицата Газа. Под прикритието на ракетите бойци на организацията пробиха израелската гранична бариера на множество места, използвайки взривове, булдозери, мотоциклети и пикапи. Част от нападателите преминаха и с парапланери. След проникването бойците достигнаха до редица израелски населени места и военни обекти в близост до границата, като атаката доведе до смъртта на около 1200 души, а над 250 души бяха взети за заложници.

„Обществеността не знаеше за това, но по отношение на събитията от 7 октомври имаше множество предупредителни сигнали - многобройни индикации, че предстои атака", каза Нетаняху в интервю, публикувано в личните му профили в социалните мрежи.

По думите му за тези сигнали са знаели тогавашният началник на Генералния щаб Херци Халеви, ръководителят на „Шин Бет" Ронен Бар и началникът на военното разузнаване Аарон Халива. Според Нетаняху логичната стъпка е била информацията да бъде предадена на министър-председателя, но това не е станало.

„И въпросът е - защо? Защо продължават да крият причината?", попита израелският премиер.

Нетаняху смята, че причината е свързана с тогавашната оценка на израелското военно и разузнавателно ръководство за поведението на „Хамас". Той посочи, че Ронен Бар е заявил пред Върховния съд, че целта е била да се поддържа „скрита, умерена степен на готовност", за да не се стигне до погрешна преценка на ситуацията.

Според Нетаняху по това време израелското ръководство е смятало, че „Хамас" е възпрян и не е вярвало, че организацията ще предприеме мащабна атака.

„Не вярваха, че „Хамас" ще нападне. Затова се опасяваха, че ако провокират министър-председателя - извинете, онзи луд, аз - аз ще реагирам решително", коментира той.

Нетаняху заяви, че ако е бил информиран за сигналите, е щял да предприеме незабавни действия.

„Знаеха, че ще задействам военновъздушните сили, ще мобилизирам цялата армия и няма да позволя на никого да се доближи до оградите", каза премиерът.

По думите му тогавашното ръководство е смятало, че подобна реакция може да предизвика нападение или престрелка с „Хамас" - сценарий, който израелското ръководство е искало да избегне.

„Ако ме бяха провокирали, всичко щеше да изглежда по съвсем различен начин. И това е историята на 7 октомври. Това е цялата история", заяви Нетаняху.

Изказването му идва на фона на продължаващите в Израел спорове за причините, довели до безпрецедентното проникване на бойци на „Хамас" през границата на 7 октомври 2023 г. и непосредствено преди парламентарните избори в страната, насрочени за 27 октомври.