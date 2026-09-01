Зам.-министър Монов: Всеки инструмент трябва да се използва за край на войната в Украйна

Вярваме, че всеки наличен инструмент трябва да бъде използван, за да се сложи край на войната и да се постигне споразумение чрез преговори. Това заяви заместник-министърът на отбраната Любомир Монов по време на неформалната среща на министрите на отбраната на държавите-членки на ЕС. Тя се проведе на 31 август и 1 септември в Уиклоу, Република Ирландия. Форумът се състоя в рамките на ротационното ирландско председателство на Съвета на ЕС, съобщиха от министерство на отбраната.

Монов добави, че от началото на руската агресия България предоставя постоянна подкрепа на Украйна във всички измерения. Той потвърди ангажимента на страната ни към общите европейски усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Сред основните теми на срещата бяха развитието на военната подкрепа на ЕС за Украйна и сътрудничеството в областта на отбранителната индустрия.

В контекста на приноса на Европейския съюз към гаранциите за сигурност на Украйна министрите обсъдиха и бъдещето на Военната мисия на ЕС в подкрепа на Украйна – EUMAM Ukraine.

Съществено място в разговорите зае и космосът като все по-важна сфера за сигурността и отбраната на Европейския съюз. Министрите обсъдиха изпълнението на Стратегията на ЕС за сигурност и отбрана в космическото пространство, както и възможностите Съюзът и държавите-членки да запазят позициите си като световна космическа сила.

„България разглежда космоса като решаващ стратегически фактор за отбранителната готовност, устойчивост и стратегическа автономност на Европа", посочи заместник-министър Монов.

Той отбеляза, че България споделя значението, което се отдава на космоса в Пътната карта за отбранителна готовност 2030, и подкрепя Европейския космически щит като една от четирите водещи инициативи за европейска готовност.

По думите му щитът трябва да функционира в зоните, в които заплахата е най-сериозна, като Черноморският регион не прави изключение.

В тази връзка Монов посочи и съвместната работа на България и Румъния по разработването на Черноморски център за морска сигурност в рамките на Стратегическия подход на ЕС към Черно море.

„Осведомеността в морската област е функция, основана на космоса. Виждаме естествена връзка между Центъра, наблюдението на Източния фланг и Космическия щит и бихме приветствали Центърът да бъде признат за регионален потребител на правителствените космически услуги на ЕС", заяви заместник-министърът.

Министрите на отбраната обсъдиха още актуалното състояние на ситуацията в Близкия изток и последиците от нея за европейската сигурност и отбрана. Сред темите беше и морската сигурност, както и приносът на ЕС за защитата на критичната морска инфраструктура.

В работните сесии участваха върховният представител на ЕС по външна политика и политика за сигурност Кая Калас, заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска, председателят на Комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент Мари-Агнес Щрак-Цимерман и заместник-генералният секретар на ООН по мироопазващите операции Жан-Пиер Лакроа.