Единственият жив от белия кадилак е убил Тупак (Обзор)

Лидер на банда търсил мъст, защото хора на хип-хоп легендата пребили племенника му - последният реално дръпнал спусъка

Цели 30 години след смъртта на Тупак Шакур - един от най-емблематичните рапъри на всички времена, съд в Лас Вегас призна бивш лидер на улична банда за виновен за убийството му.

В продължение на девет дни състав от 16 съдебни заседатели изслуша показанията на 24 свидетели на обвинението и трима свидетели на защитата. Заседателите обсъждаха 3 часа, преди в крайна сметка да произнесат присъдата “виновен” на 63-годишния Дуейн Дейвис - Кеф Д, който навремето е бил главатар на “Саут Сайд Комптън Крипс”. Бандата е фракция на “Крипс”, контролираща югоизточната част на град Комптън, щата Калифорния.

Голяма част от доказателствата по делото реално дойдоха от самия Дейвис, който години наред в публичното пространство

е говорил за участието си

в убийството на Тупак и дори описва подробности за него в мемоарите си “Легендата от улица “Комптън”, публикувани през 2019 г.

Според прокурорите Дейвис е решил да убие Тупак, тъй като часове по-рано племенникът му Орландо Андерсън - Бейби Лейн е бил пребит от хора на рапъра след мач на Майк Тайсън в хотел във Вегас.

Кеф Д бил в белия кадилак, който спира на червен светофар до Тупак. Рапърът се возил в черно BMW заедно с Марион Хю Найт - Судж - директора на звукозаписната компания Death Row Records. От кадилака се стреля 8 пъти, като по-късно става ясно, че оръжието е “Глок” 40-и калибър. 25-годишният Шакур е поразен от четири куршума - два в гърдите и по един в ръката и крака. Той издъхва няколко дни по-късно на 13 септември в болница във Вегас. Найт е улучен в областта на главата, но раната е повърхностна и той оцелява.

Години наред нямаше обвинен по делото, докато Дейвис не почна да говори публично, че е бил в белия автомобил, като е дал пистолета на хора на задната седалка, за да стрелят по Шакур. Още през 2008 г. той говори пред федералните власти и полицията в Ел Ей: “Ако беше от моята страна, щях да стрелям аз”. След това той разказва как подал оръжието на Диандре Смит - Големия Дре, който обаче не искал да стреля, затова пребитият по-рано Орландо Андерсън - Бейби Лейн

взел пистолета и натиснал спусъка

Трябва да се отбележи, че Дейвис е единственият жив от общо четирима мъже, които са се возили в кадилака. Племенникът му Андерсън умира две години след Шакур при престрелка, която обаче не е свързана с убийството на прочутия рапър.

В съда в Лас Вегас адвокатът на Дейвис Майкъл Санфт се опита да представи историите и изявленията като преувеличени и разкрасени твърдения на човек, надяващ се да се възползва от обществения интерес и въпросите около убийството на Шакур. “В този случай няма нищо, което да потвържадава, че Дейвис е бил в Лас Вегас на 7 септември 1996 г.”, каза той. Адвокатът посочи, че клиентът му е изфабрикувал историята в интервюто от 2008 г., за да избегне доживотна присъда за търговия с наркотици. По-късно Дейвис повторил части от фалшивите разкази, за да помогне за продажбата на мемоарите си. “Четете книга, която е измислица, а не факт”, каза Санфт на съдебните заседатели. От своя страна Дейвис, чиято присъда е насрочена за 13 октомври, заяви, че ще обжалва решението на заседателите. В същото време близките на Тупак се прегръщаха и плачеха в съдебната зала след произнасянето на наказанието.

Роденият през 1971 г. Шакур израства в Харлем, Ню Йорк, но именно преместването му в Калифорния го превръща в едно от най-разпознаваемите лица на Уест Сайд хип-хопа. В текстовете си той често поставя акцент върху расовата дискриминация, бедността, полицейското насилие и социалната несправедливост. След като става част от Death Row Records, Тупак

се сближава доста с бандата “Блъдс”

(Bloods), която има вражда с “Крипс”. Въпреки това той никога не е бил част от някоя група.

Сред многото конспирации за убийството му е и враждата му с Ийст Сайд рапъра Notorious B.I.G. (Биги). Двамата са близки приятели, докато през 1994 г. след стрелба по Тупак в студио в Ню Йорк отношенията им се разпадат. Тръгват слухове, че Биги е замесен или е знаел преварително за похищението.

Преди време съпругата на Биги Фейт Евънс разказва, че през 1996 г. рапърът ѝ се обадил след новината, че Тупак е в болница, като плакал по телефона и казал: “Нещо не е наред, Фей, той беше мой приятел”.