Москва даде зелена светлина на дигиталната рубла, ще е масова до 7 г.

От 1 септември тя е официално разплащателно средство в Русия

Дигиталната рубла стана официално разплащателно средство в границите на Русия от 1 септември. Всички системно важни финансови институции в страната вече ще са длъжни да откриват цифрови сметки на своите клиенти, чрез които те да могат да извършват трансакции.

Фирмите собственички на най-големите руски търговски вериги като Lenta Group, Magnit, Fix Price и X5 Group обявиха, че ще приемат новата валута във всички 75 региона на федерацията, където имат свои клонове на магазини.

Задължение да предлагат дигитални рубли имат не само най-големите системно важни банки, но и още девет по-малки, но ключови играчи на платежния пазар.

“Те се нуждаят от повече време, за да настроят системите си, и полагат всички усилия, за да изпълнят законовите изисквания. Ще продължим да работим с тях, за да завършат работата до края на годината”, обясни представител на Централната банка на Руската федерация.

Оттам допълниха, че повече от 130 кредитни институции в момента са в процес на свързване към платформата за дигитална рубла, като някои искат да стартират новия метод на плащане предсрочно.

Преди масовото ѝ пускане дигиталната рубла премина през 3 години

пилотно тестване Експериментът започна през август 2023 г. с участието на 13 банки и ограничен брой техни клиенти. По време на първия етап бяха включени приблизително 600 физически лица и около 30 компании за търговия на дребно, които тестваха основни операции. Сред тях бяха отваряне и зареждане на дигитални портфейли, преводи между физически лица, плащания за стоки и услуги, възстановяване на суми и автоматични плащания.

От 1 септември 2024 г. пилотната програма постепенно беше разширена, за да включи до 9 хил. физически лица и 1200 компании. Участниците започнаха да тестват и плащания чрез динамични QR кодове и преводи между юридически лица.

По данни на Централната банка до края на май 2025 г. в платформата са били отворени около 2500 дигитални портфейла. В пилотната фаза на проекта са се включили над 3300 граждани и компании, които са извършили повече от 100 хил. трансакции с реални дигитални рубли. Услугата е била достъпна чрез 15 банки в над 150 локации в Русия.

По-рано генералният директор на акционерното дружество “Гознак” Аркадий Трачук заяви, че въвеждането на дигиталната рубла ще доведе до промяна в структурата на използването на кеш и електронни плащания в Русия. Като едно от най-перспективните направления ръководителят на компанията определи интеграцията на смартдоговори от платформата за дигиталната рубла в държавните информационни системи, поддържани и развивани от “Гознак”.

Широкото въвеждане на дигиталната рубла ще отнеме две години. От 1 септември 2027 г. всички банки с универсален лиценз ще се присъединят към системата, а компаниите с приходи над 30 млн. рубли ще бъдат задължени да приемат новата форма на валута. От 1 септември 2028 г. ще се присъединят останалите банки, както и търговските дружества с приходи над 20 млн. рубли.

Централната банка на Русия очаква в рамките на пет до седем години дигиталната рубла да се превърне в популярен метод за плащане точно както използването на кредитна или дебитна карта. Според нейната управителка Елвира Набиулина финансовата институция не възнамерява изкуствено да налага въвеждането на новата валута, а вместо това ще се стреми да я направи популярна сред гражданите и бизнеса.

През 2025 г. шефът на Сбербанк Херман Греф заяви, че

засега не вижда перспективи и предимства в дигиталната рубла

“Като физическо лице не разбирам защо ми е нужна тя. Като представител на банката и на предприятието също не го разбирам много добре. Всичко, което може да предложи дигиталната рубла, вече ни го осигуряват електронните разплащания”, отбеляза той.

Експерти от Висшето училище по икономика в Москва по-рано прогнозираха, че пускането в обращение на дигиталната рубла може да доведе до изтичане на средства от банкови сметки и депозити, особено от по-малките банки.

