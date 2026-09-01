Петима загинаха при експлозия в Сирия

Най-малко петима души бяха убити при експлозия в град Биниш, който се намира в района на Идлиб, в Сирия, съобщиха днес местните здравни власти и неправителствена организация, цитирани от ДПА.

Ръководителят на базирания във Великобритания Сирийски център за наблюдение на правата на човека Рами Абдел Рахман заяви, че при експлозиите са били ранени най-малко пет души.

Според него градът е бил разтърсен от поредица взривове, което е предизвикало паника сред жителите. Екипите на гражданската отбрана и силите за сигурност са се оправили към мястото на експлозиите. По предварителна информация превозно средство, натоварено с боеприпаси, е експлодирало в близост до склад за оръжия. Неправителствената организация, която документира насилието в Сирия от 2011 г., каза, че сред ранените при експлозиите има и няколко военнослужещи.

Жители на града казват, че са видели как ракети и други боеприпаси експлодират непрекъснато след първоначалния взрив и местните власти предупредиха хората да стоят настрана от района поради риска от още детонации, пише БТА.

Няколко складове за боеприпаси и оръжия експлодираха в провинциите Идлиб и Алепо след падането от власт на режима на бившия сирийски президент Башар Асад през 2024 г., като според информация в медиите редица от тези съоръжения са били използвани от военни групировки.