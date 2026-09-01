Финансовият министър на САЩ: Тази седмица ще има санкции срещу иранска банка

Американският финансов министър Скот Бесънт заяви днес, че САЩ вероятно ще обявят тази седмица санкции срещу иранска банка като част от икономическата си кампания срещу Техеран, предаде Ройтерс.

„Вероятно ще обявим санкции срещу банка тази седмица, а идната седмица - други санкции. Разговаряхме с нашите съюзници тук и получихме подкрепата им“, заяви Бесънт в кулоарите на срещата на финансовите лидери на страните от Г-20, която се провежда в американския град Ашвил, щата Северна Каролина.

Министърът на финансите каза още, че САЩ обмислят също да наложат санкции срещу компании за лизинг на самолети и други организации, които са правили бизнес с Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР).

„Това може да са различни организации. Може да са компании за лизинг на самолети, които ще проучим. Може да е всеки, който прави бизнес с КГИР. Проследяваме активите на Корпуса“, каза Бесънт, съобщава БТА.

„Толерантността ни е нулева. Ще задушим икономически този режим“, добави той.

В петък финансовото ведомство на САЩ обяви, че предприема действия срещу банка от Обединените арабски емирства в опит да „прекъсне ключов финансов спасителен пояс и канал за заобикаляне на санкциите" за иранския режим.

От ведомството съобщиха, че „в рамките на операция „Икономически аутсайдер" (Operation Economic Outcast) Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) е предложила правило, с което да бъде отнет достъпът на Banque Misr UAE до кореспондентски банкови услуги в американски финансови институции".

„Министерството на финансите обеща да прекъсне всеки останал икономически спасителен пояс за Техеран и окончателно да сложи край на заплахата от иранския режим", заяви министърът на финансите Скот Бесънт. „Ние също предупредихме, че лицата и организациите, които подпомагат Иран, не могат да продължават да имат достъп до щатския долар и световната финансова система. Banque Misr UAE реши да разбере това по трудния начин и днес предприемаме първата стъпка към търсене на отговорност от банката за продължаващата ѝ и груба подкрепа за иранския режим."

„Министерството на финансите изчислява, че между януари 2024 г. и юни 2026 г. Banque Misr UAE е обработила приблизително 1,8 млрд. долара за 103 компании, които потенциално са част от ирански мрежи за сенчесто банкиране", се посочва в съобщението.

„Тъй като Иран вече е обект на всеобхватни американски санкции, за да генерира приходи в чужбина, страната разчита на мрежи за сенчесто банкиране, действащи в множество юрисдикции, които осигуряват ключов достъп до кореспондентски банкови отношения в щатски долари. Иран използва тези мрежи за пране на пари, закупуване на оръжия и финансиране на регионалните си терористични проксита."

Министерството на финансите на САЩ съобщи още, че в петък Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) е наложила санкции на Реза Мохамад Таиди, управител на дубайския клон на Bank Melli, както и на базирана в Хонконг подставена компания, която е помогнала за изпиране на средства за санкционирана иранска обменна къща.