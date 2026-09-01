Марта Кос предупреди Сърбия да не отдава почит на Ратко Младич

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос отправи косвено предупреждение към Сърбия да не организира погребение с държавни или военни почести за осъдения за военни престъпления Ратко Младич. Той почина миналата седмица в затвора в Хага, където излежаваше доживотна присъда, предаде ДПА.

„Прославянето на военнопрестъпници няма място нито в една страна членка на ЕС, нито в една страна кандидатка за членство", заяви Кос по време на Стратегическия форум в словенския курорт Блед. „Надявам се, че правителството в Белград знае какъв е залогът", добави тя.

Младич почина в четвъртък на 84 години в болницата към затвора в Хага. Международният трибунал за бивша Югославия го осъди на доживотен затвор за военни престъпления, извършени по време на войната в Босна и Херцеговина между 1992 и 1995 г.

Сред престъпленията, за които той беше признат за виновен, е клането в Сребреница през юли 1995 г. Тогава босненски сръбски сили под негово командване убиват над 8000 души, предимно мъже и момчета, пише БТА.

Макар да е босненски сърбин, Младич е получавал заплата, а впоследствие и пенсия от сръбските въоръжени сили.

След смъртта му сръбски министър допусна възможността той да бъде погребан с държавни почести в Белград. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че организацията на погребението зависи единствено от семейството. Дата за церемонията все още не е определена.

По думите на Вучич международните институции са отказвали на Белград да позволят на Младич да изтърпи остатъка от присъдата си в Сърбия въпреки влошеното му здравословно състояние. Сръбският президент заяви, че сега вече е станало ясно, че Хага е искала Младич „да умре зад решетките", а не в Сърбия, където самият той е искал да бъде.

„Това е антицивилизационно поведение, поведение без прецедент и без оправдание", заяви Вучич по време на посещение в град Осечина миналата седмица. Вучич подчерта, че решението къде ще бъде погребан Младич е на неговото семейство, но ако близките му пожелаят погребението да бъде в Сърбия, държавата ще окаже необходимото съдействие и ще организира церемонията по достоен начин.

Сърбия води преговори за членство в ЕС от 2014 г., но през последните години напредъкът по европейския път е ограничен. Брюксел и международни наблюдатели все по-често изразяват тревога за състоянието на демокрацията и върховенството на закона в страната.