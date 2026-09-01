Адвокатът на Ива Михайлова: Експертиза доказва невинността ѝ

Българката с двойно гражданство Ива Михайлова, обвинена за катастрофа в Северна Македония, невинна, тя е спазвала закона за движение по пътищата в страната, показва една от трите съдебно-технически експертизи. Това заяви нейният адвокат пред bTV.

Съдебно-техническата експертиза, поискана от обвинението, показва, че Ива Михайлова не е говорила по телефона, докато е шофирала, не е нарушавала закона за движение и няма отчетена превишена скорост, казва защитата ѝ.

„Има нови моменти според показанията на вещото лице. Сред тях – нещо, което нас като защита ни радва, е фактът, че той се съгласи по отношение на скоростта – че Ива на практика е карала с разрешена скорост. Защото това беше момент от обвинителния акт – че е карала с неразрешена скорост. Това го оспорихме и беше признато", добавя адвокатът.

Съдът ще изслуша още двама експерти по други две експертизи, приложени по делото по искане на защитата.

„Вещото лице на прокурора не е склонно да се съгласи за ключовия момент – а това е къде е мястото на катастрофата. Дали е лентата, в която е управлявала колата си Ива, или в другата", посочва адвокатът.

„И смятам, че това ще го докажем. Защото проблем е имал другият шофьор на лек автомобил, което го е накарало да влезе в лентата на Ива. Защото пред него е имало спряно превозно средство от страна на полицията", допълва той.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата и това не ѝ позволява да се лекува в България.

„Става дума за здравето на едно младо девойче. Наистина не виждам никаква причина това да се прави. И наистина е неразбираемо защо се пречи на лечението на някого, като е очевидно, че няма никаква вина от страна на Ива. А дори и хипотетично да има вина, никой не би създал пречка за наказателното дело отникъде", казва адвокатът.

Делото в Северна Македония продължава на 28 септември.

На заседанието вчера беше разпитан последният свидетел на пътното произшествие с една жертва, за което е обвиняема Михайлова, и започнаха показанията на първото от трите вещи лица по случая.

По време на заседанието бе разпитан полицай, който е осъществявал акция по безопасност на движението по време и на мястото, където е станала катастрофата. Подобно на останалите свидетели и той заяви, че не е видял самата катастрофа, но е чул удара между двете коли. Той твърди, че полицейската проверка, която се е правила в този момент на спрян автомобил, не е затруднявала движението на останалите автомобили по пътя.

Според Зоран Йошевски причината за инцидента е, че Ива Михайлова е навлязла с около 90 см в насрещната лента, където се е движил другият автомобил, и няма следа, която показва, че другият автомобил е навлязъл в нейната. Йошевски е изготвил една от трите експертизи на катастрофата.

Неговият разпит не бе довършен, тъй като адвокатите на Михайлова поискаха да се запознаят подробно с експертизата, преди да зададат въпросите си към него. С това ще продължи заседанието по делото, определено за 28 септември. Тогава ще свидетелстват и двамата експерти на защитата, които също са изготвили експертизи на случилото се.

Прокурор е заявил пред българката, че прокуратурата няма да се съгласи тя да се лекува в чужбина, ако състоянието ѝ не е животозастрашаващо, съобщи самата Михайлова. Според нея тя е получила този отговор след края на днешното заседание по делото срещу нея на въпрос към прокурора какви документи трябва да представи, за да може да бъде лекувана в България.

Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, в която е участвала, което не ѝ позволява да бъде лекувана в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите на гръбнака ѝ. Решение на Апелативния съд в Шип от 20 август потвърди решението на основния съд в Кочани, с което бе отказана възможността Ива Михайлова да получи необходимото ѝ лечение в България въпреки предоставените заключения на компетентната здравна институция в Северна Македония за тежестта на състоянието ѝ, както и за предписаното ѝ лечение и обстоятелството, че то не може да бъде осигурено в Северна Македония.

Делото срещу Ива Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Северна Македония, е за участие в автомобилна катастрофа през октомври 2025 г., при която има починал човек. Няколко души, включително самата Михайлова, са пострадали.

Заседанието вчера в Основния съд в Кочани по делото продължи повече от седем часа.

На него присъстваха народни представители от българския парламент, за да проследят хода на делото и спазването на правото на Михайлова на справедлив процес. В Кочани бяха депутатите Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев ("Прогресивна България"), Георг Георгиев и Красимир Терзиев (ГЕРБ), Елисавета Белобрадова ("Демократична България"), Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев ("Възраждане").