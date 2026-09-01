Часове след клетвата в парламента новият крал на Норвегия откара жена си в болница

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Само няколко часа след като положи клетва пред парламента в Осло, на новият крал на Норвегия Хокон VIII се наложи да откара съпругата си, кралица Мете-Марит, в болница, съобщи TV2.

Кадри на NTB показват как кралят и кралицата пристигат с автомобила си в Националната болница в Осло. Хокон слиза от колата, докато Мете-Марит остава в лечебното заведение.

По-рано през деня пулмологът Аре Холм съобщи, че кралицата е получила усложнения след белодробната трансплантация и трябва да бъде наблюдавана през целия ден.

Мете-Марит страда от нелечимо белодробно заболяване и претърпя белодробна трансплантация. Според лекаря усложненията след подобна операция не са необичайни.

По-късно същия ден в Националната болница пристигна и принцеса Марта Луиза. Съпругът ѝ Дюрек Верет също се лекува там, след като претърпя успешна бъбречна трансплантация.